Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер продает билеты на матч Q3 ЛЕ против Панатинаикоса в Кракове
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 06:59 | Обновлено 09 августа 2025, 07:43
150
0

Ответная игра 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдет 14 августа

Шахтер продает билеты на матч Q3 ЛЕ против Панатинаикоса в Кракове
ФК Шахтер

14 августа на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша) состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Панатинаикос».

Игра начнется в 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому). Билеты на этот матч можно приобрести на официальном сайте «Шахтера».

Начальные цены на билеты. Публичная категория: 55, 69, 79 злотых. VIP-категория: 250, 400 злотых. Sky Box: 600 злотых (1 место).

На этот матч болельщикам доступна программа лояльности. Скидка 25% (публичный сегмент) для болельщиков, посетивших матч «Шахтер» – «Бешикташ». Скидка 10% (VIP-сегмент) для болельщиков, посетивших матч «Шахтер» – «Бешикташ».

Скидка 20% (публичный сегмент) для: владельцев абонементов ФК «Висла» сезонов 2024/25 и 2025/26, зарегистрированных болельщиков ФК «Шахтер», владельцев абонементов ФК «Шахтер».

Цена со скидкой автоматически рассчитывается в аккаунте болельщика на сайте продажи билетов. Один болельщик может приобрести до 4 билетов. Активные болельщики футбольного клуба «Висла» получат отдельный доступ к покупке билетов на трибуну C через ресурсы клубного сервиса.

Все билеты именные. Будет проверяться соответствие данных в билете и в действующем удостоверении личности, поэтому важно, чтобы информация, предоставляемая при оформлении, совпадала с указанной в удостоверении. Действует система динамического ценообразования: по мере уменьшения количества доступных мест определенной категории стоимость билетов может повышаться.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
