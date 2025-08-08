Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ

Наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомметировал ожидаемый переход защитника национальной команды Ильи Забарного в состав ПСЖ.

«Я рад, что Забарный переходит в ПСЖ. Это большое событие для Украины и для сборной. Украинец окажется в команде, которая в этом году выигрывала Лигу чемпионов. И это большая команда».

«В Борнмуте он играл в ситуации, что его команда никогда не была фаворитом в матчах АПЛ. И Илья был важным игроком той команды, но ПСЖ играет иначе».

«Посмотрим, но для Ильи это большой шаг вперед в команду, где он может конкурировать за победу в Лиге чемпионов», – сказал Ребров.