Продолжается продажа билетов на матч Украины с Францией во Вроцлаве

Продолжается продажа билетов на матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 по футболу Украина – Франция.

Поединок состоится 5 сентября в польском городе Вроцлав на стадионе «Тарчиньский Арена Вроцлав» и начнется в 20:45 по местному времени. Продажа осуществляется на сайтах двух билетных операторов: ticketsbox.com и mticket.pl.

Условия приобретения билетов. Чтобы купить билет, необходимо: перейти по одной из двух ссылок билетных операторов; выбрать желаемую категорию и количество билетов; зарегистрироваться, указав латиницей свое имя и фамилию, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, серию и номер паспорта (ID-документа, PESEL); выбрать способ оплаты.

Один болельщик может приобрести до четырех билетов, цена одного начинается от 80 польских злотых.

На электронную почту, указанную при покупке, придет билет, который необходимо распечатать перед матчем или загрузить на мобильный телефон. Билеты обмену и возврату не подлежат. Возрастных ограничений для болельщиков нет. Каждый посетитель матча должен иметь при себе билет.

Для входа на стадион, с целью быстрой считываемости штрихкода, билеты нужно распечатать в хорошем качестве либо установить яркость экрана вашего устройства на 100%, разместив QR-код в верхней части экрана. Ворота стадиона открываются за два часа до начала матча.

УАФ призывает поддержать национальную сборную Украины, надевать сине-желтую одежду и брать с собой разрешенную патриотическую атрибутику.