Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Продолжается продажа билетов на матч Украины с Францией во Вроцлаве
Чемпионат мира
07 августа 2025, 03:45 | Обновлено 07 августа 2025, 04:07
42
0

Продолжается продажа билетов на матч Украины с Францией во Вроцлаве

Остался месяц до поединка квалификации ЧМ-2026 по футболу

07 августа 2025, 03:45 | Обновлено 07 августа 2025, 04:07
42
0
Продолжается продажа билетов на матч Украины с Францией во Вроцлаве
УАФ

Продолжается продажа билетов на матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 по футболу Украина – Франция.

Поединок состоится 5 сентября в польском городе Вроцлав на стадионе «Тарчиньский Арена Вроцлав» и начнется в 20:45 по местному времени. Продажа осуществляется на сайтах двух билетных операторов: ticketsbox.com и mticket.pl.

Условия приобретения билетов. Чтобы купить билет, необходимо: перейти по одной из двух ссылок билетных операторов; выбрать желаемую категорию и количество билетов; зарегистрироваться, указав латиницей свое имя и фамилию, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, серию и номер паспорта (ID-документа, PESEL); выбрать способ оплаты.

Один болельщик может приобрести до четырех билетов, цена одного начинается от 80 польских злотых.

На электронную почту, указанную при покупке, придет билет, который необходимо распечатать перед матчем или загрузить на мобильный телефон. Билеты обмену и возврату не подлежат. Возрастных ограничений для болельщиков нет. Каждый посетитель матча должен иметь при себе билет.

Для входа на стадион, с целью быстрой считываемости штрихкода, билеты нужно распечатать в хорошем качестве либо установить яркость экрана вашего устройства на 100%, разместив QR-код в верхней части экрана. Ворота стадиона открываются за два часа до начала матча.

УАФ призывает поддержать национальную сборную Украины, надевать сине-желтую одежду и брать с собой разрешенную патриотическую атрибутику.

По теме:
ФОТО. Как футболист сборной Украины снимает напряжение после матчей
К какой национальности принадлежит большинство кандидатов на Golden Boy?
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу билеты Украина - Франция сборная Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2025, 08:48 27
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ

Киевляне проиграли 0:1

Кевин может присоединиться к чемпиону топовой лиги. Названо условие
Футбол | 07 августа 2025, 04:05 0
Кевин может присоединиться к чемпиону топовой лиги. Названо условие
Кевин может присоединиться к чемпиону топовой лиги. Названо условие

Бразильский вингер привлекает внимание «Наполи»

Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Бокс | 06.08.2025, 09:15
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»
Футбол | 06.08.2025, 21:47
Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»
Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 06.08.2025, 20:52
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 4
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 6
Футбол
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
05.08.2025, 08:22 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем