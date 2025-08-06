Челси принял решение относительно своего защитника. Отпускать его не хотят
Лондонский клуб близок к продолжению сотрудничества с Марком Кукурельей
Лондонский «Челси» определился с будущим флангового защитника Марка Кукурельи, у которого контракт истекает летом 2028 года.
По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время «пенсионеры» продолжат разговор с Марком и сделают новое предложение по контракту своему защитнику.
Футболист останется в команде, несмотря на слухи об интересе со стороны «Аль-Насра».
Руководство лондонского клуба довольно выступлениями Марка, в то время как защитник чувствует себя комфортно в «Челси».
За три сезона в клубе Кукурелья провел 113 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал девять ассистов.
🚨🔵 As exclusively revealed, Chelsea will offer new deal to Marc Cucurella as talks will advance soon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2025
Cucurella, happy at Chelsea and club very happy with Marc. He’s staying despite links with Al Nassr. pic.twitter.com/HntW0PYHoQ
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