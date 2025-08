Челси принял решение относительно своего защитника. Отпускать его не хотят

Лондонский «Челси» определился с будущим флангового защитника Марка Кукурельи, у которого контракт истекает летом 2028 года.

По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время «пенсионеры» продолжат разговор с Марком и сделают новое предложение по контракту своему защитнику.

Футболист останется в команде, несмотря на слухи об интересе со стороны «Аль-Насра».

Руководство лондонского клуба довольно выступлениями Марка, в то время как защитник чувствует себя комфортно в «Челси».

За три сезона в клубе Кукурелья провел 113 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал девять ассистов.

