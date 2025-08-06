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Англия
06 августа 2025, 15:59 | Обновлено 06 августа 2025, 16:40
255
0

Челси принял решение относительно своего защитника. Отпускать его не хотят

Лондонский клуб близок к продолжению сотрудничества с Марком Кукурельей

06 августа 2025, 15:59 | Обновлено 06 августа 2025, 16:40
255
0
Челси принял решение относительно своего защитника. Отпускать его не хотят
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Лондонский «Челси» определился с будущим флангового защитника Марка Кукурельи, у которого контракт истекает летом 2028 года.

По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время «пенсионеры» продолжат разговор с Марком и сделают новое предложение по контракту своему защитнику.

Футболист останется в команде, несмотря на слухи об интересе со стороны «Аль-Насра».

Руководство лондонского клуба довольно выступлениями Марка, в то время как защитник чувствует себя комфортно в «Челси».

За три сезона в клубе Кукурелья провел 113 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал девять ассистов.

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Марк Кукурелья Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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