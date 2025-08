Люк де Йонг стал игроком Порту. Чем он запомнился в матчах за ПСВ?

Нидерландский нападающий Люк де Йонг стал игроком португальского «Порту».

Форвард перешел в чемпионат Португалии из «ПСВ», за который забил 151 гол в Эредивизи (2-й показатель) и 24 гола в еврокубках (также 2-й показатель).

Люк де Йонг является лучшим ассистентом чемпионата Нидерландов в XXI веке (63).

За последние три сезона нидерландец в 134 матчах совершил 113 результативных действий во всех турнирах.

Люк де Йонг выступал в своей карьере за «Де Графсхап», «Твенте», «Боруссию» Менхенгладбах, «Ньюкасл», «ПСВ», «Севилью» и «Барселону».

151 - Luuk de Jong for @PSV:



🥈 Eredivisie goals (151)

🥈 European goals (24)

🥇 Eredivisie assists this century (63)

🥇 Goals in championship games (6)

🥈 Championship titles this century (5)



Legend. pic.twitter.com/MKcoMrTJu8