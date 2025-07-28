Определена первая соперница Свитолиной на супертурнире в Монреале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/32 финала украинка поборется против «нейтралки» Камиллы Рахимовой (WTA 62), которая в первом раунде прошла Кайлу Кросс (Канада, WTA 262) в трех сетах за 1 час и 57 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/64 финала

Камилла Рахимова [Q] – Кайла Кросс (Канада) – 4:6, 6:3, 6:2

Рахимова и Кросс провели первое очное противостояние. Камилла на канадском тысячнике стартовала с квалификации, где в единственном матче отбора одолела Астру Шарму.

Ранее Свитолина никогда не играла против Рахимовой. Помимо Элины, со второго круга из украинок в Монреале стартуют Марта Костюк (против Маркеты Вондроушовой) и Даяна Ястремская (против Камилы Осорио).

Фотогалерея матча Рахимова – Кросс

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine