ВИДЕО. Ровно 22 года назад Роналдиньо стал игроком Барселоны

22 года назад бразильский нападающий Роналдиньо официально был представлен как игрок испанской «Барселоны».

19 июля 2003 года Роналдиньо перешел из «ПСЖ» в каталонскую команду за 30 миллионов евро.

В составе «каталонцев» бразилец сыграл 207 матчей, забил 94 гола, отдал 69 результативных передач и получил 5 трофеев: два чемпионата Испании, два Суперкубка Испании и Лигу чемпионов.

Также за время пребывания в Испании Роналдиньо стал обладателем «Золотого мяча», дважды - футболистом года по версии ФИФА, а также однажды – футболистом года по версии УЕФА.

ВИДЕО. Гол Роналдиньо в дебютном матче за Барселону

🚨 On this day, 22 years ago, Ronaldinho, the man who made a whole generation of fans fall in love with football, signed for Barcelona. ❤️



To celebrate, we created a thread of his best moments for the club. Sit back and enjoy. 🙌🍿🧵 pic.twitter.com/PbvSmZ6H59