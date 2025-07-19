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Италия
19 июля 2025, 09:46 | Обновлено 19 июля 2025, 10:21
298
0

Новый партнер для Довбика. Рома договорилась о трансфере игрока Лиги 1

Нил Эль-Аинауи из «Ланса» переедет в Италию

19 июля 2025, 09:46 | Обновлено 19 июля 2025, 10:21
298
0
Новый партнер для Довбика. Рома договорилась о трансфере игрока Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Нил Эль-Аинауи

Римская «Рома» договорилась с французским клубом «Ланс» о трансфере 24-летнего центрального полузащитника Нила Эль-Аинауи.

По информации инсайдера Николо Скиры, игрок обойдется итальянскому клубу в 25 миллионов евро. Контракт будет подписан до 2030 года.

К тому же, новичок в Риме будет получать почти 2.5 миллиона евро в год.

В ближайшее время Нил пройдет медосмотр и подпишет все необходимые договоры с новым клубом.

Перешел в «Ланс» полузащитник перед стартом сезона 2023/24. За это время игрок провел 56 матчей, забил девять мячей и отдал пять ассистов.

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Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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