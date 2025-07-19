Новый партнер для Довбика. Рома договорилась о трансфере игрока Лиги 1
Нил Эль-Аинауи из «Ланса» переедет в Италию
Римская «Рома» договорилась с французским клубом «Ланс» о трансфере 24-летнего центрального полузащитника Нила Эль-Аинауи.
По информации инсайдера Николо Скиры, игрок обойдется итальянскому клубу в 25 миллионов евро. Контракт будет подписан до 2030 года.
К тому же, новичок в Риме будет получать почти 2.5 миллиона евро в год.
В ближайшее время Нил пройдет медосмотр и подпишет все необходимые договоры с новым клубом.
Перешел в «Ланс» полузащитник перед стартом сезона 2023/24. За это время игрок провел 56 матчей, забил девять мячей и отдал пять ассистов.
🔜📝 Today it will be Neil #ElAynaoui to #ASRoma from #Lens for €25M (bonuses included). Contract until 2030 (€2,5M/year). Expected today medicals and signing. #transfers https://t.co/JUVrmZST4S— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2025
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