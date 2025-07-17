Финал КЧМ собрал больше зрителей на трибунах, чем матч Супербоула
Но это меньше, чем собрал хоккейный матч регулярного чемпионата НХЛ!
Закончился клубный чемпионат мира 2025 года, в финале которого «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.
Как мы уже сообщали ранее, этот матч стал рекордным на турнире по количеству зрителей на трибунах (81 118).
Но есть еще один интересный факт касаемо посещаемости этой игры.
Матч «Челси» – «ПСЖ» собрал гораздо больше зрителей на трибунах стадиона, чем нынешний Супербоул в американском футболе:
- 81 118: финал клубного чемпионата мира в Ист-Резерфорде
- 65 719: Супербоул в Новом Орлеане
Правда, матч стадионной серии НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Вингз» в Коламбусе в этом году собрал больше зрителей, чем футбольный финал КЧМ (94 751: матч стадионной серии НХЛ в Коламбусе).
When the world pulls up for football 🌍⚽️— DAZN Football (@DAZNFootball) July 17, 2025
The 2025 FIFA Club World Cup Final saw more fans in the stadium than Super Bowl LIX 🤯
GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/hdukVRTeBc
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