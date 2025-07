Финал КЧМ собрал больше зрителей на трибунах, чем матч Супербоула

Закончился клубный чемпионат мира 2025 года, в финале которого «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.

Как мы уже сообщали ранее, этот матч стал рекордным на турнире по количеству зрителей на трибунах (81 118).

Но есть еще один интересный факт касаемо посещаемости этой игры.

Матч «Челси» – «ПСЖ» собрал гораздо больше зрителей на трибунах стадиона, чем нынешний Супербоул в американском футболе:

Правда, матч стадионной серии НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Вингз» в Коламбусе в этом году собрал больше зрителей, чем футбольный финал КЧМ (94 751: матч стадионной серии НХЛ в Коламбусе).

When the world pulls up for football 🌍⚽️



The 2025 FIFA Club World Cup Final saw more fans in the stadium than Super Bowl LIX 🤯



