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Клубный чемпионат мира
17 июля 2025, 11:27 | Обновлено 17 июля 2025, 11:28
297
0

Финал КЧМ собрал больше зрителей на трибунах, чем матч Супербоула

Но это меньше, чем собрал хоккейный матч регулярного чемпионата НХЛ!

17 июля 2025, 11:27 | Обновлено 17 июля 2025, 11:28
297
0
Финал КЧМ собрал больше зрителей на трибунах, чем матч Супербоула
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился клубный чемпионат мира 2025 года, в финале которого «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.

Как мы уже сообщали ранее, этот матч стал рекордным на турнире по количеству зрителей на трибунах (81 118).

Но есть еще один интересный факт касаемо посещаемости этой игры.

Матч «Челси» – «ПСЖ» собрал гораздо больше зрителей на трибунах стадиона, чем нынешний Супербоул в американском футболе:

  • 81 118: финал клубного чемпионата мира в Ист-Резерфорде
  • 65 719: Супербоул в Новом Орлеане

Правда, матч стадионной серии НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Вингз» в Коламбусе в этом году собрал больше зрителей, чем футбольный финал КЧМ (94 751: матч стадионной серии НХЛ в Коламбусе).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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