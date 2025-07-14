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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 02:13 |
283
0

Матч между Челси и ПСЖ стал рекордным по посещаемости на КЧМ

«ПСЖ» играл во всех трех самых посещаемых матчах на турнире

14 июля 2025, 02:13 |
283
0
Матч между Челси и ПСЖ стал рекордным по посещаемости на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.

Этот матч стал рекордным по посещаемости на турнире:

  • 81 118: Челси – ПСЖ 3:0
  • 80 619: ПСЖ – Атлетико 4:0
  • 77 542: ПСЖ – Реал 4:0
  • 76 611: Реал – Боруссия 3:2
  • 70 556: Челси – Флуминенсе 2:0
  • 70 248: Реал – Пачука 3:1
  • 66 937: ПСЖ – Бавария 2:0
  • 65 782: Челси – Палмейрас 2:1
  • 65 574: ПСЖ – Интер Майами 4:0
  • 64 811: Зальцбург – Реал 0:3
  • 63 587: Бавария – Бока Хуниорс 2:1
  • 62 415: Реал – Аль-Хиляль 1:1
  • 62 149: Реал – Ювентус 1:0
  • 60 927: Аль-Ахли – Интер Майами 0:0
  • 60 914: Интер Майами – Палмейрас 2:2
  • 60 914: Фламенго – Бавария 2:4
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статистика клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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