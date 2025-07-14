Клубный чемпионат мира14 июля 2025, 02:13 |
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Матч между Челси и ПСЖ стал рекордным по посещаемости на КЧМ
«ПСЖ» играл во всех трех самых посещаемых матчах на турнире
14 июля 2025, 02:13 |
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В финальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.
Этот матч стал рекордным по посещаемости на турнире:
- 81 118: Челси – ПСЖ 3:0
- 80 619: ПСЖ – Атлетико 4:0
- 77 542: ПСЖ – Реал 4:0
- 76 611: Реал – Боруссия 3:2
- 70 556: Челси – Флуминенсе 2:0
- 70 248: Реал – Пачука 3:1
- 66 937: ПСЖ – Бавария 2:0
- 65 782: Челси – Палмейрас 2:1
- 65 574: ПСЖ – Интер Майами 4:0
- 64 811: Зальцбург – Реал 0:3
- 63 587: Бавария – Бока Хуниорс 2:1
- 62 415: Реал – Аль-Хиляль 1:1
- 62 149: Реал – Ювентус 1:0
- 60 927: Аль-Ахли – Интер Майами 0:0
- 60 914: Интер Майами – Палмейрас 2:2
- 60 914: Фламенго – Бавария 2:4
🇺🇸🏟️ Attendance for the FIFA Club World Cup 2025 Final between Chelsea vs PSG is 81,118 at the MetLife Stadium.#FIFAClubWorldCup|#FIFACWC pic.twitter.com/bt0c2toeZL— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 13, 2025
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