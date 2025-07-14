Матч между Челси и ПСЖ стал рекордным по посещаемости на КЧМ

В финальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.

Этот матч стал рекордным по посещаемости на турнире:

81 118: Челси – ПСЖ 3:0

80 619: ПСЖ – Атлетико 4:0

77 542: ПСЖ – Реал 4:0

76 611: Реал – Боруссия 3:2

70 556: Челси – Флуминенсе 2:0

70 248: Реал – Пачука 3:1

66 937: ПСЖ – Бавария 2:0

65 782: Челси – Палмейрас 2:1

65 574: ПСЖ – Интер Майами 4:0

64 811: Зальцбург – Реал 0:3

63 587: Бавария – Бока Хуниорс 2:1

62 415: Реал – Аль-Хиляль 1:1

62 149: Реал – Ювентус 1:0

60 927: Аль-Ахли – Интер Майами 0:0

60 914: Интер Майами – Палмейрас 2:2

60 914: Фламенго – Бавария 2:4