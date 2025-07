Реал закрыл еще одно летнее подписание. Фабрицио Романо подтвердил

Испанский фулбек лиссабонской «Бенфики» Альваро Каррерас станет игроком мадридского «Реала», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний футболист присоединится к испанскому гранду. Клубы достигли соглашения. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро, которые будут отправлены несколькими частями.

Осталось лишь дождаться согласия «Манчестер Юнайтед» не активировать клаусулу Альваро.

В прошедшем сезоне Альваро Каррерас провел 52 матча на клубном уровне, в которых он отличился 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что вингер Реала сменит клуб.

🚨💣 EXCL: Álvaro Carreras to Real Madrid, here we go! Verbal agreement in place between Real and Benfica.



Real negotiated to pay €50m in multiple installments instead of one-payment clause.



As soon as Man Utd confirm they don’t activate buy back clause, Álvaro will travel. pic.twitter.com/j0dWqC9zXe