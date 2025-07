ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил трансфер защитника сборной Японии

Действующий победитель Лиги Европы, клуб «Тоттенхэм», официально подписал 20-летнего центрального защитника Коту Такаи из японской команды «Кавасаки».

Молодой футболист заключил соглашение с новым клубом на пять следующим сезонов – до 2030 года.

По информации портала Transfermarkt, Такаи обошелся «Тоттенхэму» в 5.8 миллиона евро.

В составе «Кавасаки» защитник отыграл всего 81 поединок, в котором оформил четыре гола и одну результативную передачу.

К тому же, на своем счету Кота имеет четыре матча за национальную сборную Японии.

We are delighted to announce the signing of Kota Takai from J1 League side Kawasaki Frontale, subject to international clearance and work permit ✍️