Хорн – Полесье – 1:3. Видео голов и обзор матча

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону УПЛ. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. В субботу, 5 июля «Полесье» сыграло два товарищеских матча.

В первом поединке дня «Полесье» встретилось с австрийским клубом «Хорн». В прошлом сезоне «Хорн» занял 15-е место во второй лиге чемпионата Австрии и выбыл в третью лигу.

На 16-й минуте счет в матче открыл Николай Гайдучик. А уже через минуту Томер Йосефи отправил в ворота «Хорна» второй мяч.

После перерыва команды обменялись голами. На забитый мяч Александра Андриевского «Хорн» ответил на 86-й минуте. В итоге победа «Полесья» со счетом 3:1

Товарищеский матч. 5 июля. Австрия

«Хорн» – «Полесье» – 1:3

Голы: Гайдучик, 16, Йосефи, 17, Андриевский, 72 – гол, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча