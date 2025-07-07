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  4. Хорн – Полесье – 1:3. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 12:34 |
301
0

Хорн – Полесье – 1:3. Видео голов и обзор матча

Команда Руслана Ротаня обыграла команду из третьего дивизиона чемпионата Австрии

07 июля 2025, 12:34 |
301
0
Хорн – Полесье – 1:3. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону УПЛ. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. В субботу, 5 июля «Полесье» сыграло два товарищеских матча.

В первом поединке дня «Полесье» встретилось с австрийским клубом «Хорн». В прошлом сезоне «Хорн» занял 15-е место во второй лиге чемпионата Австрии и выбыл в третью лигу.

На 16-й минуте счет в матче открыл Николай Гайдучик. А уже через минуту Томер Йосефи отправил в ворота «Хорна» второй мяч.

После перерыва команды обменялись голами. На забитый мяч Александра Андриевского «Хорн» ответил на 86-й минуте. В итоге победа «Полесья» со счетом 3:1

Товарищеский матч. 5 июля. Австрия

«Хорн» – «Полесье» – 1:3

Голы: Гайдучик, 16, Йосефи, 17, Андриевский, 72 – гол, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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