Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У нападающего Реала и клуба возникло разногласие. Игрок может сменить клуб
Испания
06 июля 2025, 16:27 |
903
0

У нападающего Реала и клуба возникло разногласие. Игрок может сменить клуб

Эндрика хотят отдать в аренду

06 июля 2025, 16:27 |
903
0
У нападающего Реала и клуба возникло разногласие. Игрок может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может сменить клуб, сообщает EL Chiringuito.

По информации источника, мадридский клуб намерен отдать 18-летнего игрока в аренду. Эндрик не получал достаточной игровой практики и не будет ее получать в новом сезоне. При этом сам бразилец намерен остаться в команде, он хочет работать с Хаби Алонсо.

В прошедшем сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Ве-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы.

По теме:
Где Реал? Назван фаворито клубного чемпионата после вылет Баварии
Полузащитник Манчестер Юнайтед покинет клуб ради чемпионата мира-2026
Усиление для Барсы. Известно, каких игроков Флик ждет в клубе
Эндрик Реал Мадрид Хаби Алонсо трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал близок к подписанию одного из лучших форвардов мира
Футбол | 06 июля 2025, 15:07 0
Арсенал близок к подписанию одного из лучших форвардов мира
Арсенал близок к подписанию одного из лучших форвардов мира

Виктор Дьекереш может стать игроком лондонского гранда

Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Футбол | 06 июля 2025, 00:21 2
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного

Парижане решили отложить трансфер украинца

Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Футбол | 06.07.2025, 09:10
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Футбол | 06.07.2025, 08:31
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы. Этот клуб играл на КЧМ
Футбол | 06.07.2025, 13:23
Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы. Этот клуб играл на КЧМ
Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы. Этот клуб играл на КЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
04.07.2025, 23:21
Футбол
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
05.07.2025, 06:28 6
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
05.07.2025, 08:14 1
Футбол
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
05.07.2025, 06:47 2
Футбол
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
05.07.2025, 14:07 1
Футбол
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
06.07.2025, 08:52 11
Бокс
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
05.07.2025, 21:52 8
Теннис
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
05.07.2025, 10:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем