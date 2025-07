ОФИЦИАЛЬНО. Джейми Байно-Гиттенс – игрок Челси

Английский вингер Джейми Байно-Гиттенс перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Челси». Об этом сообщают социальные сети лондонского клуба.

20-летний футболист подписал контракт сроком на 7 лет.

«Это прекрасное чувство. Присоединиться к такому большому клубу, как «Челси», — это здорово.

Я с нетерпением жду возможности учиться у всех в команде и выкладываться на все сто. Это потрясающее чувство», – комментарий игрока.

В прошедшем сезоне Джейми Байно-Гиттенс провел 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 5 голевыми передачами.

