ОФИЦИАЛЬНО. Джейми Байно-Гиттенс – игрок Челси
Английский вингер присоединился к лондонскому гранду
Английский вингер Джейми Байно-Гиттенс перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Челси». Об этом сообщают социальные сети лондонского клуба.
20-летний футболист подписал контракт сроком на 7 лет.
«Это прекрасное чувство. Присоединиться к такому большому клубу, как «Челси», — это здорово.
Я с нетерпением жду возможности учиться у всех в команде и выкладываться на все сто. Это потрясающее чувство», – комментарий игрока.
В прошедшем сезоне Джейми Байно-Гиттенс провел 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Энцо Мареска дал пресс-конференцию после победы над «Палмейрасом».
Our newest Blue is here... 🤩 pic.twitter.com/QSrfqtzx3Y— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 5, 2025
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