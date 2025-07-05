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Англия
05 июля 2025, 17:20 | Обновлено 05 июля 2025, 17:23
371
0

ОФИЦИАЛЬНО. Джейми Байно-Гиттенс – игрок Челси

Английский вингер присоединился к лондонскому гранду

05 июля 2025, 17:20 | Обновлено 05 июля 2025, 17:23
371
0
ОФИЦИАЛЬНО. Джейми Байно-Гиттенс – игрок Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Байно-Гиттенс

Английский вингер Джейми Байно-Гиттенс перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Челси». Об этом сообщают социальные сети лондонского клуба.

20-летний футболист подписал контракт сроком на 7 лет.

«Это прекрасное чувство. Присоединиться к такому большому клубу, как «Челси», — это здорово.

Я с нетерпением жду возможности учиться у всех в команде и выкладываться на все сто. Это потрясающее чувство», – комментарий игрока.

В прошедшем сезоне Джейми Байно-Гиттенс провел 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Энцо Мареска дал пресс-конференцию после победы над «Палмейрасом».

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Джейми Байно-Гиттенс Челси Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: ФК Челси
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