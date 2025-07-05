«Новая структура». Пресс-конференция Марески после победы над Палмейрасом

Итальянский коуч лондонского «Челси» Энцо Мареска дал пресс-конференцию после четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором его команда со счетом 2:1 одолела «Палмейрас»:

«Мы разговаривали с Педру Нето вчера, сегодня утром и днем, и решение о том, играть или нет, было полностью его личным решением.

Он приложил фантастические усилия, чтобы сыграть в этом матче, чтобы быть вместе со своими товарищами по команде, и мы очень ценим то, что он сделал.

Я только что сказал игрокам, что эта победа посвящается ему, потому что мы знаем, как он был близок с Жотой и какие усилия он приложил.

Так что, без сомнения, мы очень ценим то, что он в конце концов решил».

«Лично я считаю, что в первом тайме мы контролировали ход игры. Мы не пропустили ни одного гола. Мы забили гол и могли забить еще несколько, но потом они сыграли лучше нас и забили. Игра немного изменилась, динамика изменилась, но затем, я думаю, в последние 20-25 минут мы снова контролировали игру и, на мой взгляд, заслужили победу без везения».

«С начала Клубного чемпионата мира у нас новая структура. В основном мы стараемся играть короткими пасами, но у нас есть и длинные варианты».

Ранее сообщалось о том, что назван лучший игрок матча «Палмейраса» и «Челси».