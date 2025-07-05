Он забил супергол-шедевр. Назван лучший игрок матча Палмейраса и Челси
Эстевао Виллиан назван MVP матча, в котором забил от крестовины
5 июля в 04:00 прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» играли на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
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На 16-й минуте Коул Палмер открыл счет для Челси (1:0). На 53-й минуте забитым голом отличился бразилец Эстевао Виллиан. После суперудара от крестовины счет сравнялся (1:1). На 83-й минуте Вевертон провел автогол, и Челси вышел вперед в счете (2:1).
Бразилец Эстевао Виллиан назван лучшим игроком матча, в котором забил супергол от крестовины.
Челси победил Палмейрас (2:1) в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.
🏆 Клубный чемпионат мира 2025
1/4 финала, 5 июля. Филадельфия
Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) – 1:2
Гол: Эстевао Виллиан, 53 – Коул Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)
ФОТО. Бразилец Эстевао Виллиан назван лучшим игроком матча
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