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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 07:23 | Обновлено 05 июля 2025, 07:33
806
0

Он забил супергол-шедевр. Назван лучший игрок матча Палмейраса и Челси

Эстевао Виллиан назван MVP матча, в котором забил от крестовины

05 июля 2025, 07:23 | Обновлено 05 июля 2025, 07:33
806
0
Он забил супергол-шедевр. Назван лучший игрок матча Палмейраса и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао Виллиан

5 июля в 04:00 прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» играли на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

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На 16-й минуте Коул Палмер открыл счет для Челси (1:0). На 53-й минуте забитым голом отличился бразилец Эстевао Виллиан. После суперудара от крестовины счет сравнялся (1:1). На 83-й минуте Вевертон провел автогол, и Челси вышел вперед в счете (2:1).

Бразилец Эстевао Виллиан назван лучшим игроком матча, в котором забил супергол от крестовины.

Челси победил Палмейрас (2:1) в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.

🏆 Клубный чемпионат мира 2025

1/4 финала, 5 июля. Филадельфия

Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) – 1:2

Гол: Эстевао Виллиан, 53 – Коул Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)

ФОТО. Бразилец Эстевао Виллиан назван лучшим игроком матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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