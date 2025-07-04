Серьезное усиление. Челси подпишет 20-летнего вингера за 60 млн евро
Боруссия Дортмунд объявила об уходе талантливого вингера Джейми Байно-Гиттенса
Левый вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс продолжит карьеру в чемпионате Англии – футболист сменит команду во время летнего трансферного окна.
В услугах 20-летнего англичанина заинтересован лондонский «Челси», который намерен усилить атаку накануне старта в сезоне 2025/26. Немецкий клуб подтвердил, что трансфер находится на финальной стадии.
В четвер, 3 июля, стороны уладили все детали будущего перехода, официальное объявление о трансфере Гиттенса ожидается в ближайшее время. «Челси» заплатит за перспективного футболиста 60 млн евро.
«Переговоры с «Челси» были сложными, но в итоге мы рады, что сможем реализовать наши ожидания и обрести уверенность в дальнейших планах. Джейми – превосходный игрок, который принес нам большую радость. Он хотел сделать следующий шаг в своей карьере в «Челси», и мы желаем ему всего самого наилучшего и больших успехов», – сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.
Джейми провел 49 матчей во всех турнирах в сезоне, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ориентировочная стоимость вингера составляет 50 млн евро.
ℹ️ Borussia Dortmund's offensive player Jamie Gittens (20) is on the verge of a transfer to English Premier League club Chelsea FC. All parties involved agreed in principle on this today, Thursday, in Fort Lauderdale (USA). The contractual details are still being finalized.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 3, 2025
🔗:… pic.twitter.com/NGLobXklEM
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