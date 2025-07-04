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  4. Серьезное усиление. Челси подпишет 20-летнего вингера за 60 млн евро
Англия
04 июля 2025, 05:45 |
458
0

Серьезное усиление. Челси подпишет 20-летнего вингера за 60 млн евро

Боруссия Дортмунд объявила об уходе талантливого вингера Джейми Байно-Гиттенса

04 июля 2025, 05:45 |
458
0
Серьезное усиление. Челси подпишет 20-летнего вингера за 60 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Байно-Гиттенс

Левый вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс продолжит карьеру в чемпионате Англии – футболист сменит команду во время летнего трансферного окна.

В услугах 20-летнего англичанина заинтересован лондонский «Челси», который намерен усилить атаку накануне старта в сезоне 2025/26. Немецкий клуб подтвердил, что трансфер находится на финальной стадии.

В четвер, 3 июля, стороны уладили все детали будущего перехода, официальное объявление о трансфере Гиттенса ожидается в ближайшее время. «Челси» заплатит за перспективного футболиста 60 млн евро.

«Переговоры с «Челси» были сложными, но в итоге мы рады, что сможем реализовать наши ожидания и обрести уверенность в дальнейших планах. Джейми – превосходный игрок, который принес нам большую радость. Он хотел сделать следующий шаг в своей карьере в «Челси», и мы желаем ему всего самого наилучшего и больших успехов», – сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

Джейми провел 49 матчей во всех турнирах в сезоне, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ориентировочная стоимость вингера составляет 50 млн евро.

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Челси Боруссия Дортмунд Джейми Байно-Гиттенс трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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