Аль-Хиляль установил новые рекорды для азиатских команд КЧМ
«Манчестер Сити» и Пеп Гвардиола впервые проиграли матч межконтинентального турнира
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» в овертайме уступил команде «Аль-Хиляль» со счетом 3:4.
«Манчестер Сити» проиграл свой первый матч на клубных чемпионатах мира. До этого горожане имели победную серию из 5 побед.
«Аль-Хиляль» стал первой неевропейской командой в истории КЧС, которая забила гол в ворота «Манчестер Сити».
Также команда из Саудовской Аравии стала первой из Азии, которая забила 4 гола в матче против европейского клуба в рамках межконтинентального турнира.
«Аль-Хиляль» стал первым азиатским клубом, который победил европейский в международном матче.
Пеп Гвардиола проиграл свой первый матч на клубных чемпионатах мира. До этого команды испанца побеждали во всех своих предыдущих 11 матчах.
WHAT A MATCH 🔥👏— DAZN Football (@DAZNFootball) July 1, 2025
AL-HILAL HAVE ELIMINATED MANCHESTER CITY FROM THE FIFA CLUB WORLD CUP
MCI 3-4 HIL
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIHIL pic.twitter.com/DEF2DNEvVW
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