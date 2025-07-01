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  4. Аль-Хиляль установил новые рекорды для азиатских команд КЧМ
Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 10:49 |
339
0

Аль-Хиляль установил новые рекорды для азиатских команд КЧМ

«Манчестер Сити» и Пеп Гвардиола впервые проиграли матч межконтинентального турнира

01 июля 2025, 10:49 |
339
0
Аль-Хиляль установил новые рекорды для азиатских команд КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Хиляль

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» в овертайме уступил команде «Аль-Хиляль» со счетом 3:4.

«Манчестер Сити» проиграл свой первый матч на клубных чемпионатах мира. До этого горожане имели победную серию из 5 побед.

«Аль-Хиляль» стал первой неевропейской командой в истории КЧС, которая забила гол в ворота «Манчестер Сити».

Также команда из Саудовской Аравии стала первой из Азии, которая забила 4 гола в матче против европейского клуба в рамках межконтинентального турнира.

«Аль-Хиляль» стал первым азиатским клубом, который победил европейский в международном матче.

Пеп Гвардиола проиграл свой первый матч на клубных чемпионатах мира. До этого команды испанца побеждали во всех своих предыдущих 11 матчах.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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