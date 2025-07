Аль-Хиляль установил новые рекорды для азиатских команд КЧМ

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» в овертайме уступил команде «Аль-Хиляль» со счетом 3:4.

«Манчестер Сити» проиграл свой первый матч на клубных чемпионатах мира. До этого горожане имели победную серию из 5 побед.

«Аль-Хиляль» стал первой неевропейской командой в истории КЧС, которая забила гол в ворота «Манчестер Сити».

Также команда из Саудовской Аравии стала первой из Азии, которая забила 4 гола в матче против европейского клуба в рамках межконтинентального турнира.

«Аль-Хиляль» стал первым азиатским клубом, который победил европейский в международном матче.

Пеп Гвардиола проиграл свой первый матч на клубных чемпионатах мира. До этого команды испанца побеждали во всех своих предыдущих 11 матчах.

