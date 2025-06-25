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Кубок Билли Джин Кинг
25 июня 2025, 00:21 | Обновлено 25 июня 2025, 00:27
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Первая ракетка Украины пожертвовала свой приз в фонд Svitolina Foundation

Элина Свитолина передала призовые $3000 в фонд, который поддерживает перспективных теннисистов

25 июня 2025, 00:21 | Обновлено 25 июня 2025, 00:27
280
0
Первая ракетка Украины пожертвовала свой приз в фонд Svitolina Foundation
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина пожертвовала свой приз в размере 3000 долларов в фонд Svitolina Foundation, который поддерживает перспективных теннисистов в Украине.

«Для меня большая честь получить награду Heart Award Кубка Билли Джин Кинг. Спасибо всем, кто за меня голосовал.

Играть за Украину в этом году значило больше, чем когда-либо. Представлять свою страну, особенно в такие трудные времена, – это огромная мотивация.

Я решила пожертвовать призовые $3000 в фонд Svitolina Foundation, который помогает юным талантам Украины. Спасибо за это признание – оно действительно очень много значит», – прокомментировала награду украинская теннисистка.

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Кубок Билли Джин Кинг Heart Award Элина Свитолина призовые
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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