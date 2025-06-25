Первая ракетка Украины пожертвовала свой приз в фонд Svitolina Foundation
Элина Свитолина передала призовые $3000 в фонд, который поддерживает перспективных теннисистов
Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина пожертвовала свой приз в размере 3000 долларов в фонд Svitolina Foundation, который поддерживает перспективных теннисистов в Украине.
«Для меня большая честь получить награду Heart Award Кубка Билли Джин Кинг. Спасибо всем, кто за меня голосовал.
Играть за Украину в этом году значило больше, чем когда-либо. Представлять свою страну, особенно в такие трудные времена, – это огромная мотивация.
Я решила пожертвовать призовые $3000 в фонд Svitolina Foundation, который помогает юным талантам Украины. Спасибо за это признание – оно действительно очень много значит», – прокомментировала награду украинская теннисистка.
🫶 Kateryna Bondarenko (2016 Europe/Africa Group I)— Billie Jean King Cup (@BJKCup) June 24, 2025
🫶 Anhelina Kalinina (2023 Play-offs)
🫶 @ElinaSvitolina (2025 Qualifiers)
The third Ukrainian woman to win a #BJKCup Heart Award since its inception in 2009 💙💛 pic.twitter.com/Kx1OOMeD6c
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