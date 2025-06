Первая ракетка Украины пожертвовала свой приз в фонд Svitolina Foundation

Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина пожертвовала свой приз в размере 3000 долларов в фонд Svitolina Foundation, который поддерживает перспективных теннисистов в Украине.

«Для меня большая честь получить награду Heart Award Кубка Билли Джин Кинг. Спасибо всем, кто за меня голосовал.

Играть за Украину в этом году значило больше, чем когда-либо. Представлять свою страну, особенно в такие трудные времена, – это огромная мотивация.

Я решила пожертвовать призовые $3000 в фонд Svitolina Foundation, который помогает юным талантам Украины. Спасибо за это признание – оно действительно очень много значит», – прокомментировала награду украинская теннисистка.

