Пожелание Гасперини. Рома работает над трансфером защитника Болоньи

Римская «Рома» активно работает над трансфером 26-летнего центрального защитника «Болоньи» Джона Лукуми.

Известный инсайдера Фабрицио Романо сообщил, что столичный клуб Италии рассматривает Джона, как главную цель на трансферное окно.

К тому же, несколько клубов из АПЛ заинтересованы в услугах Лукуми.

Колумбийский защитник выступает на протяжении трех сезонов за «Болонью», имея в активе 109 матчей, один гол и три ассиста.

