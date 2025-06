Сборная Норвегии победила в шестом матче подряд. Кого побеждали?

В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Норвегии победила на выезде сборную Эстонии со счетом 1:0.

Победный мяч забил Эрлинг Холанд.

Форвард Манчестер Сити забил свой 42-й гол за сборную Норвегии (в 43-х матчах). Эрлинг Холанд является лучшим бомбардиром сборной за всю историю.

Сборная Норвегии победила в 6-м матче подряд.

Норвежцы после 4-х сыгранных туров имеют в своем активе максимально возможные 12 набранных очков.

