Греческий АЕК отметился неудачным выступлением в чемпионской группе

В заключительном матче чемпионской группы в Греции АЕК проиграл ПАОКу со счетом 0:1.

Тем самым АЕК завершил свое неудачное выступление на заключительном этапе соревнований.

До начала чемпионского турнира АЕК имел 53 набранных очка после основного чемпионата. После 6-ти проведенных встреч против «Олимпиакоса», «Панатинаикоса» и ПАОКа количество очков не изменилось.

Статистика последних матчей АЕКа:

Points AEK 🇬🇷 started the Championship Playoff with = 5️⃣3️⃣



Points AEK 🇬🇷 finished the Championship Playoff with = 5️⃣3️⃣



❌❌❌❌❌❌



6 rounds = 6 defeats pic.twitter.com/6CIQbIiT0x