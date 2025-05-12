Как сыграл Яремчук? Олимпиакос одолел Панатинаикос в последнем матче лиги
Украинский форвард вышел в стартовом составе коллектива из Пирея
11 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Греции, в котором встретились «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Команды сыграли последний поединок в Чемпионской группе, а гости подходили к этой встречи в статусе чемпиона.
Единственный гол на свой счет записал марокканский нападающий Эль-Кааби на 60-й минуте, когда реализовал пенальти. Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел на поле с первых минут, заработал желтую карточку и был заменен на 86-й минуте.
Подопечные Хосе Луиса Мендилибара набрали 75 баллов и заняли итоговое первое место. В тройку сильнейших пробились «Панатинаикос» (59 очков) и ПАОК (58 пунктов).
В следующем матче «Олимпиакос» сыграет против «Крит» в финальном поединке Кубка Греции, который состоится 17 мая в Афинах.
Чемпионат Греции, 32-й тур. 11 мая
Панатинаикос – Олимпиакос – 0:1
Гол: Эль-Кааби, 60
60': ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Ελ Κααμπί και 0-1! / 60': GOAL for Olympiacos! @AyoubElKaabi scores! 0-1!#Olympiacos #PAOOLY #slgr pic.twitter.com/wpFdgxYmAf— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 11, 2025
🔴⚪️🦁#Olympiacos #slgr #PAOOLY #Win pic.twitter.com/Q4GmVYl41D— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 11, 2025
𝐀𝐲𝐨𝐮𝐛 𝐄𝐥 𝐊𝐚𝐚𝐛𝐢 🔴⚪️⚽️ pic.twitter.com/P6Gj572SDW— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 11, 2025
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