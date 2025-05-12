Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как сыграл Яремчук? Олимпиакос одолел Панатинаикос в последнем матче лиги
Греция
12 мая 2025, 07:07 |
801
0

Как сыграл Яремчук? Олимпиакос одолел Панатинаикос в последнем матче лиги

Украинский форвард вышел в стартовом составе коллектива из Пирея

12 мая 2025, 07:07 |
801
0
Как сыграл Яремчук? Олимпиакос одолел Панатинаикос в последнем матче лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

11 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Греции, в котором встретились «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Команды сыграли последний поединок в Чемпионской группе, а гости подходили к этой встречи в статусе чемпиона.

Единственный гол на свой счет записал марокканский нападающий Эль-Кааби на 60-й минуте, когда реализовал пенальти. Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел на поле с первых минут, заработал желтую карточку и был заменен на 86-й минуте.

Подопечные Хосе Луиса Мендилибара набрали 75 баллов и заняли итоговое первое место. В тройку сильнейших пробились «Панатинаикос» (59 очков) и ПАОК (58 пунктов).

В следующем матче «Олимпиакос» сыграет против «Крит» в финальном поединке Кубка Греции, который состоится 17 мая в Афинах.

Чемпионат Греции, 32-й тур. 11 мая

Панатинаикос Олимпиакос 0:1

Гол: Эль-Кааби, 60

По теме:
Панатинаикос – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Греции
ФОТО. Нападающий сборной Украины умилил снимком с семьей
«День, который я запомню». Реакция Яремчука на победу в чемпионате Греции
чемпионат Греции по футболу Панатинаикос Олимпиакос Пирей Роман Яремчук Аюб Эль-Кааби
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Футбол | 12 мая 2025, 00:21 2
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы

«Бланкос» проиграли принципиальному сопернику 3:4

Аталанта – Рома. Прогноз и анонс на матч Серии А
Футбол | 12 мая 2025, 07:00 0
Аталанта – Рома. Прогноз и анонс на матч Серии А
Аталанта – Рома. Прогноз и анонс на матч Серии А

Поединок 36-го тура чемпионата Италии начнется 12 мая в 21:45 по Киеву

Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Другие виды | 11.05.2025, 20:49
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Футбол | 11.05.2025, 08:33
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Футбол | 12.05.2025, 07:45
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
11.05.2025, 22:01 6
Футбол
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
10.05.2025, 16:07 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Две шайбы за 12 секунд Швеции, победа Германии
ЧМ по хоккею. Две шайбы за 12 секунд Швеции, победа Германии
10.05.2025, 19:48 2
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
10.05.2025, 08:10 2
Хоккей
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
10.05.2025, 19:55 10
Футбол
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39 3
Футбол
Байер выбрал тренера, который заменит Алонсо. Это чемпион мира и Европы
Байер выбрал тренера, который заменит Алонсо. Это чемпион мира и Европы
10.05.2025, 12:09
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем