Как сыграл Яремчук? Олимпиакос одолел Панатинаикос в последнем матче лиги

11 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Греции, в котором встретились «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Команды сыграли последний поединок в Чемпионской группе, а гости подходили к этой встречи в статусе чемпиона.

Единственный гол на свой счет записал марокканский нападающий Эль-Кааби на 60-й минуте, когда реализовал пенальти. Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел на поле с первых минут, заработал желтую карточку и был заменен на 86-й минуте.

Подопечные Хосе Луиса Мендилибара набрали 75 баллов и заняли итоговое первое место. В тройку сильнейших пробились «Панатинаикос» (59 очков) и ПАОК (58 пунктов).

В следующем матче «Олимпиакос» сыграет против «Крит» в финальном поединке Кубка Греции, который состоится 17 мая в Афинах.

Чемпионат Греции, 32-й тур. 11 мая

Панатинаикос – Олимпиакос – 0:1

Гол: Эль-Кааби, 60