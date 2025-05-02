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Лига конференций
02 мая 2025, 01:59 | Обновлено 02 мая 2025, 02:05
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0

Чудесное перевоплощение Антони. Бразилец снова отличился за Бетис

Сделал он это в полуфинальном матче Лиги конференций против итальянской «Фиорентины»

02 мая 2025, 01:59 | Обновлено 02 мая 2025, 02:05
10
0
Чудесное перевоплощение Антони. Бразилец снова отличился за Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом полуфинальном матче Лиги конференций Бетис дома победил Фиорентину со счетом 2:1.

Победный гол в ворота итальянской команды забил Антони.

25-летний бразильский форвард Бетиса совершил свое 10-е результативное действие в 19-ти матчах за клуб во всех турнирах (6+4).

Интересен тот факт, что в составе Манчестер Юнайтед бразилец так же забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи, но сделал это за свои последние 72 игры за английский клуб.

Сравнительная статистика результативности Антони:

  • 6+4 – за Бетис в 19-ти матчах;
  • 6+4 – за МЮ в последних его 72-х матчах за клуб.
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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