Чудесное перевоплощение Антони. Бразилец снова отличился за Бетис

В первом полуфинальном матче Лиги конференций Бетис дома победил Фиорентину со счетом 2:1.

Победный гол в ворота итальянской команды забил Антони.

25-летний бразильский форвард Бетиса совершил свое 10-е результативное действие в 19-ти матчах за клуб во всех турнирах (6+4).

Интересен тот факт, что в составе Манчестер Юнайтед бразилец так же забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи, но сделал это за свои последние 72 игры за английский клуб.

Сравнительная статистика результативности Антони:

6+4 – за Бетис в 19-ти матчах;

6+4 – за МЮ в последних его 72-х матчах за клуб.