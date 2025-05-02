Чудесное перевоплощение Антони. Бразилец снова отличился за Бетис
Сделал он это в полуфинальном матче Лиги конференций против итальянской «Фиорентины»
В первом полуфинальном матче Лиги конференций Бетис дома победил Фиорентину со счетом 2:1.
Победный гол в ворота итальянской команды забил Антони.
25-летний бразильский форвард Бетиса совершил свое 10-е результативное действие в 19-ти матчах за клуб во всех турнирах (6+4).
Интересен тот факт, что в составе Манчестер Юнайтед бразилец так же забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи, но сделал это за свои последние 72 игры за английский клуб.
Сравнительная статистика результативности Антони:
- 6+4 – за Бетис в 19-ти матчах;
- 6+4 – за МЮ в последних его 72-х матчах за клуб.
10 - Antony dos Santos has been involved in 10 goals in 19 games for Real Betis in all competitions (six goals and four assists), as many as in his last 72 games for Manchester United (also six goals and four assists). Revitalised. pic.twitter.com/yVtE0OcbwP— OptaJose (@OptaJose) May 1, 2025
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