Чудесное перевоплощение Антони. Бразилец снова отличился за Бетис

В первом полуфинальном матче Лиги конференций Бетис дома победил Фиорентину со счетом 2:1.

Победный гол в ворота итальянской команды забил Антони.

25-летний бразильский форвард Бетиса совершил свое 10-е результативное действие в 19-ти матчах за клуб во всех турнирах (6+4).

Интересен тот факт, что в составе Манчестер Юнайтед бразилец так же забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи, но сделал это за свои последние 72 игры за английский клуб.

Сравнительная статистика результативности Антони:

10 - Antony dos Santos has been involved in 10 goals in 19 games for Real Betis in all competitions (six goals and four assists), as many as in his last 72 games for Manchester United (also six goals and four assists). Revitalised. pic.twitter.com/yVtE0OcbwP