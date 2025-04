Впервые в истории. Три новичка АПЛ снова дружно вылетели из элиты

По итогам тура АПЛ вылет в Чемпионшип себе гарантировал Ипсвич, который присоединился к Саутгемптону и Лестеру.

Впервые в истории элитного дивизиона чемпионата Англии второй сезон кряду из АПЛ вылетают все три команды, которые год назад поднялись в топ-дивизион.

По итогам прошлого чемпионата вылетели Лутон, Бернли и Шеффилд Юнайтед.

Кроме того, впервые в истории АПЛ все три неудачника сезона определены за четыре тура до конца.

