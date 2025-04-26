Впервые в истории. Три новичка АПЛ снова дружно вылетели из элиты
Саутгемптон, Ипсвич и Лестер возвращаются в Чемпионшип
По итогам тура АПЛ вылет в Чемпионшип себе гарантировал Ипсвич, который присоединился к Саутгемптону и Лестеру.
Впервые в истории элитного дивизиона чемпионата Англии второй сезон кряду из АПЛ вылетают все три команды, которые год назад поднялись в топ-дивизион.
По итогам прошлого чемпионата вылетели Лутон, Бернли и Шеффилд Юнайтед.
Кроме того, впервые в истории АПЛ все три неудачника сезона определены за четыре тура до конца.
For the first time in Premier League history, the three promoted sides have gone straight back down in consecutive seasons.— Squawka (@Squawka) April 26, 2025
◎ 23/24: Burnley, Sheff Utd & Luton
◉ 24/25: Ipswich, Leicester & Southampton
It's also the first time in Premier League history that all three… pic.twitter.com/5rqb881sxh
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