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Англия
26 апреля 2025, 21:10 |
1400
0

Впервые в истории. Три новичка АПЛ снова дружно вылетели из элиты

Саутгемптон, Ипсвич и Лестер возвращаются в Чемпионшип

26 апреля 2025, 21:10 |
1400
0
Впервые в истории. Три новичка АПЛ снова дружно вылетели из элиты
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам тура АПЛ вылет в Чемпионшип себе гарантировал Ипсвич, который присоединился к Саутгемптону и Лестеру.

Впервые в истории элитного дивизиона чемпионата Англии второй сезон кряду из АПЛ вылетают все три команды, которые год назад поднялись в топ-дивизион.

По итогам прошлого чемпионата вылетели Лутон, Бернли и Шеффилд Юнайтед.

Кроме того, впервые в истории АПЛ все три неудачника сезона определены за четыре тура до конца.

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Саутгемптон Ипсвич Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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