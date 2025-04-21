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Англия
21 апреля 2025, 18:24 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:33
463
1

Ждать новых трансферов? Скауты МЮ были замечены на Сан-Сиро

Представители клуба АПЛ приехали на игру между «Миланом» и «Аталантой»

21 апреля 2025, 18:24 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:33
463
1
Ждать новых трансферов? Скауты МЮ были замечены на Сан-Сиро
Getty Images/Global Images Ukraine

Скауты английского клуба «Манчестер Юнайтед» присутствовали на стадионе «Сан-Сиро» на матче 33-го тура Серии А, в котором встретились команды «Милан» и «Аталанты».

Известный инсайдер Николо Скира написал, что представители «дьяволов» следили в поединке за двумя игроками «богини». Под прицел «Манчестер Юнайтед» попали нападающий Матео Ретеги и полузащитник Эдерсон.

В течение последних недель «красные» уже провели первые переговоры с агентами обоих футболистов.

Напомним, что победителем матча стала «Аталанта», минимальная обыгравшая «Милан» – 1:0. Единственный мяч в ворота оппонента забил именно бразилец Эдерсон.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Saar
Хера вам, а не Ретегі!
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