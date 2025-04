Ждать новых трансферов? Скауты МЮ были замечены на Сан-Сиро

Скауты английского клуба «Манчестер Юнайтед» присутствовали на стадионе «Сан-Сиро» на матче 33-го тура Серии А, в котором встретились команды «Милан» и «Аталанты».

Известный инсайдер Николо Скира написал, что представители «дьяволов» следили в поединке за двумя игроками «богини». Под прицел «Манчестер Юнайтед» попали нападающий Матео Ретеги и полузащитник Эдерсон.

В течение последних недель «красные» уже провели первые переговоры с агентами обоих футболистов.

Напомним, что победителем матча стала «Аталанта», минимальная обыгравшая «Милан» – 1:0. Единственный мяч в ворота оппонента забил именно бразилец Эдерсон.

