Ждать новых трансферов? Скауты МЮ были замечены на Сан-Сиро
Представители клуба АПЛ приехали на игру между «Миланом» и «Аталантой»
Скауты английского клуба «Манчестер Юнайтед» присутствовали на стадионе «Сан-Сиро» на матче 33-го тура Серии А, в котором встретились команды «Милан» и «Аталанты».
Известный инсайдер Николо Скира написал, что представители «дьяволов» следили в поединке за двумя игроками «богини». Под прицел «Манчестер Юнайтед» попали нападающий Матео Ретеги и полузащитник Эдерсон.
В течение последних недель «красные» уже провели первые переговоры с агентами обоих футболистов.
Напомним, что победителем матча стала «Аталанта», минимальная обыгравшая «Милан» – 1:0. Единственный мяч в ворота оппонента забил именно бразилец Эдерсон.
🚨 Excl. - A #ManchesterUnited’s scout was yesterday at San Siro Stadium to watch the game between AC Milan and #Atalanta to monitore the brazilian midfielder #Ederson and the striker Mateo #Retegui. #MUFC have already approached the agents in the last weeks to open talks— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 21, 2025
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