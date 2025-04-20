Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан дома уступил Аталанте и может попрощаться с мыслями об еврокубках
Чемпионат Италии
Милан
20.04.2025 21:45 – FT 0 : 1
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 апреля 2025, 23:45 | Обновлено 20 апреля 2025, 23:51
51
0

Милан дома уступил Аталанте и может попрощаться с мыслями об еврокубках

Россонери занимают лишь 9-е место в чемпионате Италии

20 апреля 2025, 23:45 | Обновлено 20 апреля 2025, 23:51
51
0
Милан дома уступил Аталанте и может попрощаться с мыслями об еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 апреля в матче 33-го тура Серии A «Милан» на «Сан-Сиро» потерпел поражение от «Аталанты» со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече забил Эдерсон дос Сантос на 62-й минуте. «Милан» не сумел ответить хотя бы одним забитым мячом и в очередной раз потерял очки в решающей части сезона.

После этого поражения россонери остаются на 9-й позиции с 51 очком, и теперь их шансы попасть в еврокубки существенно снизились.

«Аталанта» закрепилась в топ-3 с 64 баллами и всерьез претендует на пропуск в Лигу чемпионов.

Серия A. 33-й тур, 20 апреля

Милан – Аталанта – 0:1

Гол: Эдерсон дос Сантос, 62

Фотогалерея

По теме:
Риккардо Орсолини обновил свой личный бомбардирский рекорд за Болонью
Победа Болоньи над Интером, Эмполи без Коваленко сыграл с Венецией
Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Аталанта Эдерсон дос Сантос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Футбол | 20 апреля 2025, 08:51 10
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях

Михаил прокомментировал сообщение в Инстаграме «Челси»

Кто получил 9.4? Известна оценка Зинченко за ассист против Ипсвича
Футбол | 20 апреля 2025, 18:49 9
Кто получил 9.4? Известна оценка Зинченко за ассист против Ипсвича
Кто получил 9.4? Известна оценка Зинченко за ассист против Ипсвича

Украинский защитник провел на поле весь матч

Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Бокс | 20.04.2025, 09:26
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Футбол | 20.04.2025, 08:31
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном
Футбол | 20.04.2025, 21:43
Известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном
Известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
19.04.2025, 20:08 444
Футбол
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
19.04.2025, 20:58 31
Футбол
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
19.04.2025, 00:41 1
Бокс
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:09 14
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 6
Бокс
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 13
Футбол
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
18.04.2025, 19:42 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем