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Чемпионат Италии
Милан
20.04.2025 21:45 - : -
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Италия
20 апреля 2025, 03:05 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:06
15
0

Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Серии А

Поединок 33-го тура чемпионата Италии начнется 20 апреля в 21:45 по Киеву

20 апреля 2025, 03:05 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:06
15
0
Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

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20 апреля в 33 туре Серии А свою встречу проведут Милан и Аталанта. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

«Красно-черные» проводят слабый сезон в Серии А, об этом свидетельствует текущее девятое место в турнирной таблице. Отставание от топ-6 составляет пять очков, а до желаемого первого квартета вообще 8 баллов. Команда быстро вылетела с Лиги Чемпионов, неожиданно уступив Фейеноорду уже в 1/16 финала. В последнем туре удалось обыграть на выезде Удинезе со счетом 4:0, что позволило прервать серию из двух матчей без побед.

Основные надежды Милана связаны с Кубком Италии, где клуб добрался до полуфинала, там первая битва против Интера завершилась 1:1, теперь будет ответная игра на том же стадионе, так как обе команды с одного города. Из-за повреждений предстоящую встречу пропустят Эмерсон Роял, Лофтус-Чик и Уокер, непонятно сможет ли сыграть основной вратарь Меньян. Милан интересная команда, которой катастрофически не хватает стабильности.

Аталанта

Неоднозначный сезон выдает и Аталанта, команда играла в Лиге Чемпионов, где тоже вылетела на стадии 1/16 финала, уступив не самому опасному Брюгге. В Серии А команда идет третьей, до недавних пор клуб вел борьбу за лидерство, но потом выдал серию из трех поражений кряду, теперь отставание от первого места составляет 10 очков. В последнем туре бергамаски обыграли на своем поле прямого конкурента Болонью – 2:0, чем прервали упомянутую серию неудач.

Поскольку других турниров уже нет, основная задача команды удержаться в топ-4 Серии А, что вполне реально, так как отрыв от пятого места составляет четыре очка. Не смогут сыграть в этом матче не сыграют Де Кателаре, Колашинац, Скальвини, Скамакка, под вопросом, Пош, Палестра и Торнаги.

В конце клуб сезона клуб распрощается с главным тренером Джанпьеро Гасперини, фактически при нем Аталанта стала стабильным участником Лиги Чемпионов, выиграла Лигу Европы.

Личные встречи

Встреча первого круга завершилась домашней победой Аталанты со счетом 2:1, решающий мяч хозяева забили в концовке. Милан уже не может обыграть соперника в четырех последних встречах, столько же матчей клубы стабильно обмениваются голами.

Прогноз

Букмекеры дают командам идентичные шансы на успех, так что битва может завершиться с любым исходом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Милана – 2,64, ничья – 3,54, победа Аталанты – 2,64. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В таком непредсказуемом матче жду футбола на встречных курсах, надежно здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,53.

Прогноз Sport.ua
Милан
20 апреля 2025 -
21:45
Аталанта
Обе забьют 1.53 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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