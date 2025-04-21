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Чемпионат Италии
Милан
20.04.2025 21:45 – FT 0 : 1
Аталанта
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Италия
21 апреля 2025, 02:41 | Обновлено 21 апреля 2025, 02:49
13
0

Милан – Аталанта – 0:1. Фиаско на Сан-Сиро. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Серии A

21 апреля 2025, 02:41 | Обновлено 21 апреля 2025, 02:49
13
0
Милан – Аталанта – 0:1. Фиаско на Сан-Сиро. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 апреля в матче 33-го тура Серии A «Милан» на «Сан-Сиро» потерпел поражение от «Аталанты» со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече забил Эдерсон дос Сантос на 62-й минуте. «Милан» не сумел ответить хотя бы одним забитым мячом и в очередной раз потерял очки в решающей части сезона.

После этого поражения россонери остаются на 9-й позиции с 51 очком, и теперь их шансы попасть в еврокубки существенно снизились.

«Аталанта» закрепилась в топ-3 с 64 баллами и всерьез претендует на пропуск в Лигу чемпионов.

Серия A. 33-й тур, 20 апреля

Милан – Аталанта – 0:1

Гол: Эдерсон дос Сантос, 62

Видео гола и обзор

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта).
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Милан Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Милан - Аталанта Эдерсон дос Сантос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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