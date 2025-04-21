Милан – Аталанта – 0:1. Фиаско на Сан-Сиро. Видео гола и обзор
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Вечером 20 апреля в матче 33-го тура Серии A «Милан» на «Сан-Сиро» потерпел поражение от «Аталанты» со счетом 0:1.
Единственный гол во встрече забил Эдерсон дос Сантос на 62-й минуте. «Милан» не сумел ответить хотя бы одним забитым мячом и в очередной раз потерял очки в решающей части сезона.
После этого поражения россонери остаются на 9-й позиции с 51 очком, и теперь их шансы попасть в еврокубки существенно снизились.
«Аталанта» закрепилась в топ-3 с 64 баллами и всерьез претендует на пропуск в Лигу чемпионов.
Серия A. 33-й тур, 20 апреля
Милан – Аталанта – 0:1
Гол: Эдерсон дос Сантос, 62
Видео гола и обзор
События матча
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