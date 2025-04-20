В понедельник, 21 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Фиорентиной». Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Кальяри

На данный момент клуб из одноименного города занимает 15 место в чемпионате и имеет в активе 30 очков. За 6 игр до завершения сезона от зоны вылета команду отделяет 6 баллов, поэтому, скорее всего, она останется в самой престижной итальянской лиге еще по крайней мере на 1 год. Из Кубка Италии коллектив вылетел в 1/8 финала после поражения 4:0 в матче с «Ювентусом».

Фиорентина

Флорентийский клуб после 32 матчей завоевал 53 очка и пока находится на 8-м месте в Серии А. Однако расстояние до 4-й позиции, на которой сейчас находится «Ювентус», составляет 6 очков, поэтому у команды есть хорошие шансы попасть в еврокубки через лигу. Как и «Кальяри» в кубке «Фиорентина» потерпела поражение на стадии 1/8 финала, коллектив проиграл по пенальти «Эмполи».

В Лиге конференций «фиалки» уже третий раз подряд доходят до полуфинала (предыдущие 2 раза они выходили в финал и терпели поражение), где уже скоро встретятся с испанским «Реалом Бетис».

Личные встречи

В последних 5 матчах очевидна доминация «Фиорентины» – 4 победы и 1 ничейный результат. В последний раз «Кальяри» одерживали победу в этом противостоянии еще в 2019 году, тогда они разгромили своих соперников со счетом 5:2.

Игра первого круга этого сезона завершилась минимальной победой флорентийцев.

Интересные факты

«Фиорентина» не проигрывает уже 7 матчей подряд. В последний раз клуб терпел поражение в матче с «Наполи» в начале марта.

В последних 10 матчах Серии А «Кальяри» забили всего 9 голов. 3 из них в матче против главного аутсайдера лиги Монцы.

В 15 выездных матчах чемпионата этого сезона «Фиорентина» завоевала 19 очков – 9-й показатель в лиге.

Возможные стартовые составы

Кальяри: Каприле – Луперто, Мина, Паломино – Ауджелло, Макумбу, Адопо, Дзортеа – Виола, Прати – Пикколи

Фиорентина: де Хеа – Раньери, Мари, Понграчич – Паризи, Фаджоли, Катальди, Мандрагора, Додо – Кин, Гудмундссон

Прогноз

Нас ждет неоднозначный, но довольно интересный матч. Учитывая все вышеперечисленные показатели, я поставлю на тотал более 2 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua Кальяри Фиорентина Тотал больше 2 1.62 Сделать ставку

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