Невероятные цифры. Салах лидириует в очередном статистическом показателе
Египетский вингер является лучшим по среднем количеству голевых действий за игру
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах лидирует в очередном статистическом показателя.
В среднем 32-летний вингер совершает 1.44 результативных действия за 1 матч Английской Премьер-лиги. ни одни игрок в истории не показывал подобной статистики (среди игроков, которые сыграли минимум 1000 минут).
За 31 матч чемпионата Англии Салах забил 21 гол и отдал 17 ассистов. Его «Ливерпуль» с 73 очками идет на 1-м месте турнирной таблицы, опережая лондонский «Арсенал» на 10 очков.
Во всех турнирах Мохамед забил 32 гола и отдал 22 ассиста.
1.44 - Mohamed Salah is averaging 1.44 goal involvements per 90 minutes in the Premier League this season, the most of any player in a single Premier League season (min. 1000 minutes). King. pic.twitter.com/i9teIJufcU— OptaPlay (@OptaPlay) April 11, 2025
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