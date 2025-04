Невероятные цифры. Салах лидириует в очередном статистическом показателе

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах лидирует в очередном статистическом показателя.

В среднем 32-летний вингер совершает 1.44 результативных действия за 1 матч Английской Премьер-лиги. ни одни игрок в истории не показывал подобной статистики (среди игроков, которые сыграли минимум 1000 минут).

За 31 матч чемпионата Англии Салах забил 21 гол и отдал 17 ассистов. Его «Ливерпуль» с 73 очками идет на 1-м месте турнирной таблицы, опережая лондонский «Арсенал» на 10 очков.

Во всех турнирах Мохамед забил 32 гола и отдал 22 ассиста.

1.44 - Mohamed Salah is averaging 1.44 goal involvements per 90 minutes in the Premier League this season, the most of any player in a single Premier League season (min. 1000 minutes). King. pic.twitter.com/i9teIJufcU