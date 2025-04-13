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  4. Невероятные цифры. Салах лидириует в очередном статистическом показателе
Англия
13 апреля 2025, 02:57 |
49
0

Невероятные цифры. Салах лидириует в очередном статистическом показателе

Египетский вингер является лучшим по среднем количеству голевых действий за игру

13 апреля 2025, 02:57 |
49
0
Невероятные цифры. Салах лидириует в очередном статистическом показателе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах лидирует в очередном статистическом показателя.

В среднем 32-летний вингер совершает 1.44 результативных действия за 1 матч Английской Премьер-лиги. ни одни игрок в истории не показывал подобной статистики (среди игроков, которые сыграли минимум 1000 минут).

За 31 матч чемпионата Англии Салах забил 21 гол и отдал 17 ассистов. Его «Ливерпуль» с 73 очками идет на 1-м месте турнирной таблицы, опережая лондонский «Арсенал» на 10 очков.

Во всех турнирах Мохамед забил 32 гола и отдал 22 ассиста.

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Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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