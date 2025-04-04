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Англия
04 апреля 2025, 07:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 08:06
328
0

Вошел в историю. Тренер Тоттенхэма отметился отрицательным достижением

Ангелос Постекоглу проиграл четыре первых матча против «Челси» в АПЛ

04 апреля 2025, 07:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 08:06
328
0
Вошел в историю. Тренер Тоттенхэма отметился отрицательным достижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отметился негативным достижением у руля лондонского коллектива.

Австралийский специалист стал первым тренером «шпор», уступивший в четырех первых матчах АПЛ против другой лондонской команды – «Челси».

Напомним, что 3 апреля «Тоттенхэм» на выезде уступил «пенсионерам» в рамках 30-го тура АПЛ (0:1).

На сегодняшний день «шпоры» находятся на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 34 пункта.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ангелос Постекоглу Челси Челси - Тоттенхэм
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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