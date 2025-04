Вошел в историю. Тренер Тоттенхэма отметился отрицательным достижением

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отметился негативным достижением у руля лондонского коллектива.

Австралийский специалист стал первым тренером «шпор», уступивший в четырех первых матчах АПЛ против другой лондонской команды – «Челси».

Напомним, что 3 апреля «Тоттенхэм» на выезде уступил «пенсионерам» в рамках 30-го тура АПЛ (0:1).

На сегодняшний день «шпоры» находятся на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 34 пункта.

