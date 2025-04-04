Вошел в историю. Тренер Тоттенхэма отметился отрицательным достижением
Ангелос Постекоглу проиграл четыре первых матча против «Челси» в АПЛ
Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отметился негативным достижением у руля лондонского коллектива.
Австралийский специалист стал первым тренером «шпор», уступивший в четырех первых матчах АПЛ против другой лондонской команды – «Челси».
Напомним, что 3 апреля «Тоттенхэм» на выезде уступил «пенсионерам» в рамках 30-го тура АПЛ (0:1).
На сегодняшний день «шпоры» находятся на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 34 пункта.
Ange Postecoglou is the first Tottenham manager to lose each of his first four league games against Chelsea in charge of the club.— Squawka (@Squawka) April 3, 2025
Mate. 👀 pic.twitter.com/U0ZPIIULD1
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