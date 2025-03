ФОТО. Сборная Украины U-21 провела первую полноценную тренировку в Турции

Сборная Украины U-21, которая готовится к финальному турниру Евро-2025 (U-21), проведет учебно-тренировочный сбор в Турции. Продлится он с 17 по 25 марта.

Подопечные Унаи Мельгосы сыграют два товарищеских матча со сверстниками – сначала встретятся со Словенией (21.03), затем сыграют против Польши (25.03). Наставник рассчитывает в этих поединках на 23 футболиста.

С 12 по 16 марта испанский специалист и 10 его подопечных находились в лагере национальной сборной Украины, которая готовится к противостоянию с Бельгией в Лиге наций. Во вторник, 18 марта, молодежная команда провела первую полноценную тренировку в Турции.

Напомним, летом 2025 года сборная Украины U-21 под руководством Унаи Мельгосы будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

ФОТО. Первая полноценная тренировка сборной Украины U-21

🏃‍♂️‍➡️ The U-21 team held its first full training session in Türkiye pic.twitter.com/CjTgoI2v0y