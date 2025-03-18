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Молодежные турниры
18 марта 2025, 20:42 | Обновлено 18 марта 2025, 21:43
285
0

ФОТО. Сборная Украины U-21 провела первую полноценную тренировку в Турции

Подопечные Унаи Мельгосы проведут два товарищеских матча

18 марта 2025, 20:42 | Обновлено 18 марта 2025, 21:43
285
0
ФОТО. Сборная Украины U-21 провела первую полноценную тренировку в Турции
УАФ. Сборная Украины U-21

Сборная Украины U-21, которая готовится к финальному турниру Евро-2025 (U-21), проведет учебно-тренировочный сбор в Турции. Продлится он с 17 по 25 марта.

Подопечные Унаи Мельгосы сыграют два товарищеских матча со сверстниками – сначала встретятся со Словенией (21.03), затем сыграют против Польши (25.03). Наставник рассчитывает в этих поединках на 23 футболиста.

С 12 по 16 марта испанский специалист и 10 его подопечных находились в лагере национальной сборной Украины, которая готовится к противостоянию с Бельгией в Лиге наций. Во вторник, 18 марта, молодежная команда провела первую полноценную тренировку в Турции.

Напомним, летом 2025 года сборная Украины U-21 под руководством Унаи Мельгосы будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

ФОТО. Первая полноценная тренировка сборной Украины U-21

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Николай Титюк
Николай Титюк Источник
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