Арсенал является лидером АПЛ по наименьшему количеству пропущенных голов

«Арсенал» к встрече против «ПСВ» в Лиге чемпионов подходит как команда АПЛ, которая пропустила меньше всего голов в этом сезоне (23 в 27 матчах).

4 марта на стадионе «Филипс» состоится первая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «ПСВ» и «Арсенал». Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Ближайшим преследователем по этому достижению является «Ливерпуль», который в 28 поединках пропустил 26 голов.

В лиге чемпионов «канониры» в 8 матчах основного этапа пропустили лишь 3 мяча – это вторая команда с наименьшим количеством пропущенных голов (после «Интера» – 1).

Teams to concede 30 goals or fewer this PL season:



23 — Arsenal

26 — Liverpool pic.twitter.com/p9e0aW6pKV