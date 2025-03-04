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Англия
04 марта 2025, 20:30 |
159
0

Арсенал является лидером АПЛ по наименьшему количеству пропущенных голов

На втором месте расположился «Ливерпуль»

04 марта 2025, 20:30 |
159
0
Арсенал является лидером АПЛ по наименьшему количеству пропущенных голов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» к встрече против «ПСВ» в Лиге чемпионов подходит как команда АПЛ, которая пропустила меньше всего голов в этом сезоне (23 в 27 матчах).

4 марта на стадионе «Филипс» состоится первая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «ПСВ» и «Арсенал». Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Ближайшим преследователем по этому достижению является «Ливерпуль», который в 28 поединках пропустил 26 голов.

В лиге чемпионов «канониры» в 8 матчах основного этапа пропустили лишь 3 мяча – это вторая команда с наименьшим количеством пропущенных голов (после «Интера» – 1).

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Арсенал Лондон ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Арсенал Ливерпуль статистика Английская Премьер-лига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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