Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСВ – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
04.03.2025 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 марта 2025, 12:55 |
25
0

ПСВ – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 марта в 22:00 первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

03 марта 2025, 12:55 |
25
0
ПСВ – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Арсеналом».

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСВ – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСВ – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСВ – Арсенал
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
ПСВ смотреть онлайн Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСВ - Арсенал Александр Зинченко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Футбол | 03 марта 2025, 08:50 1
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону

Аргентинец решил продлить контракт с американским клубом

Перес вычеркнул игрока основы Реала из своих планов. Клуб его продаст
Футбол | 02 марта 2025, 14:02 0
Перес вычеркнул игрока основы Реала из своих планов. Клуб его продаст
Перес вычеркнул игрока основы Реала из своих планов. Клуб его продаст

Ферлан Менди серьезно рискует покинуть королевский клуб

Названа сумма компенсации, которую Верес заплатил Динамо за трансфер Балабы
Футбол | 03.03.2025, 11:21
Названа сумма компенсации, которую Верес заплатил Динамо за трансфер Балабы
Названа сумма компенсации, которую Верес заплатил Динамо за трансфер Балабы
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Футбол | 02.03.2025, 20:52
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика
Футбол | 03.03.2025, 09:45
«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика
«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
02.03.2025, 08:45 16
Футбол
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
01.03.2025, 15:21 2
Бокс
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 78
Война
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 1
Футбол
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
01.03.2025, 21:20 5
Бокс
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
01.03.2025, 11:54 3
Футбол
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
02.03.2025, 15:30 10
Футбол
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
03.03.2025, 07:50 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем