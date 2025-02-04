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Франция
04 февраля 2025, 15:28 | Обновлено 04 февраля 2025, 15:30
932
0

Экс-игрок Динамо вошел в Зал славы французского Марселя

Тайе Тайво провел в Украине один сезон

04 февраля 2025, 15:28 | Обновлено 04 февраля 2025, 15:30
932
0
Экс-игрок Динамо вошел в Зал славы французского Марселя
ФК Динамо Киев. Тайе Тайво

39-летний бывший футболист французского «Марселя» Тайе Тайво вошел в Зал славы клуба.

Экс-игрок сборной Нигерии провел во Франции шесть сезонов. В 2010 году вместе с командой стал чемпионом страны.

Всего Тайво провел за «Марсель» 271 игру и забил 25 мячей.

В сезоне 2012/13 Тайе Тайво стал игроком киевского «Динамо». Впрочем, на тот момент он принадлежал «Милану» и выступал в Киеве на правах аренды.

В украинском чемпионате нигериец сыграл 20 матчей и забил 1 гол. По итогам сезона стал вице-чемпионом Украины.

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Тайе Тайво Динамо Киев Марсель чемпионат Франции по футболу сборная Нигерии по футболу
Олександр Сільченко Источник: ФК Марсель
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