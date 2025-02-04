Экс-игрок Динамо вошел в Зал славы французского Марселя
Тайе Тайво провел в Украине один сезон
39-летний бывший футболист французского «Марселя» Тайе Тайво вошел в Зал славы клуба.
Экс-игрок сборной Нигерии провел во Франции шесть сезонов. В 2010 году вместе с командой стал чемпионом страны.
Всего Тайво провел за «Марсель» 271 игру и забил 25 мячей.
В сезоне 2012/13 Тайе Тайво стал игроком киевского «Динамо». Впрочем, на тот момент он принадлежал «Милану» и выступал в Киеве на правах аренды.
В украинском чемпионате нигериец сыграл 20 матчей и забил 1 гол. По итогам сезона стал вице-чемпионом Украины.
𝗡𝗮𝗶𝗷𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 😍🇳🇬— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) February 2, 2025
Taye Taiwo is in the house tonight as the former Olympien and Super Eagle is inducted into the #OMLegends club ✨
⚪️🔵 pic.twitter.com/yJ83cllkXB
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