Экс-игрок Динамо вошел в Зал славы французского Марселя

39-летний бывший футболист французского «Марселя» Тайе Тайво вошел в Зал славы клуба.

Экс-игрок сборной Нигерии провел во Франции шесть сезонов. В 2010 году вместе с командой стал чемпионом страны.

Всего Тайво провел за «Марсель» 271 игру и забил 25 мячей.

В сезоне 2012/13 Тайе Тайво стал игроком киевского «Динамо». Впрочем, на тот момент он принадлежал «Милану» и выступал в Киеве на правах аренды.

В украинском чемпионате нигериец сыграл 20 матчей и забил 1 гол. По итогам сезона стал вице-чемпионом Украины.

