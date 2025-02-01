Уже прилетел. Украинский вингер покинул Украину для зимнего трансфера
Александр Зубков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Трабзонспор»
Вингер «Шахтера» и сборной Украины Александр Зубков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Трабзонспор».
Зубков должен пройти медосмотр и подписать контракт с турецким клубом. Ожидается, что соглашение между Зубковым и турецким клубом будет подписано на 4.5 года, а «Шахтер» получит за трансфер 6.5 миллиона евро.
В текущем сезоне Зубков сыграл 21 матч, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами. Ожидается, что «горняки» получат за трансфер 6.5 миллионов евро, а Зубков подпишет четырехлетний контракт.
Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.
ВИДЕО. Уже прилетел. Украинский вингер покинул Украину для зимнего трансфера
ÖZEL - Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi. pic.twitter.com/4mbRFkRhJx— 61saat (@61saat) February 1, 2025
Trabzonspor uzun süren görüşmelerin ardından Shakhtar Donetsk ile 6.5 milyon Euro bonservis bedeli, 28 yaşındaki oyuncuyla da 4,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.— Trabzon Haber Bülteni (@trhaberbulten) February 1, 2025
Ukraynalı futbolcu Dortmund maçı sonrası transferin sonuçlanmasını beklediği Almanya’dan bugün saat… pic.twitter.com/Q82bQI5TKu
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