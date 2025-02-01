Вингер «Шахтера» и сборной Украины Александр Зубков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Трабзонспор».

Зубков должен пройти медосмотр и подписать контракт с турецким клубом. Ожидается, что соглашение между Зубковым и турецким клубом будет подписано на 4.5 года, а «Шахтер» получит за трансфер 6.5 миллиона евро.

В текущем сезоне Зубков сыграл 21 матч, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами. Ожидается, что «горняки» получат за трансфер 6.5 миллионов евро, а Зубков подпишет четырехлетний контракт.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.

ВИДЕО. Уже прилетел. Украинский вингер покинул Украину для зимнего трансфера

ÖZEL - Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi. pic.twitter.com/4mbRFkRhJx — 61saat (@61saat) February 1, 2025