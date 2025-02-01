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  4. Уже прилетел. Украинский вингер покинул Украину для зимнего трансфера
Турция
01 февраля 2025, 21:07 |
1188
0

Уже прилетел. Украинский вингер покинул Украину для зимнего трансфера

Александр Зубков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Трабзонспор»

01 февраля 2025, 21:07 |
1188
0
Уже прилетел. Украинский вингер покинул Украину для зимнего трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер «Шахтера» и сборной Украины Александр Зубков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Трабзонспор».

Зубков должен пройти медосмотр и подписать контракт с турецким клубом. Ожидается, что соглашение между Зубковым и турецким клубом будет подписано на 4.5 года, а «Шахтер» получит за трансфер 6.5 миллиона евро.

В текущем сезоне Зубков сыграл 21 матч, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами. Ожидается, что «горняки» получат за трансфер 6.5 миллионов евро, а Зубков подпишет четырехлетний контракт.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.

ВИДЕО. Уже прилетел. Украинский вингер покинул Украину для зимнего трансфера

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Александр Зубков Шахтер Донецк трансферы УПЛ Трабзонспор трансферы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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