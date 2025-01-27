Имад АШУР: «Мы к сопернику не готовились»

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур прокомментировал поражение в товарищеском матче против чешского «Яблонца» (1:3).

– Насколько информативным этот матч был для вас? На что конкретно вы хотели бы акцентироваться?

– Как и любая игра, которая есть на сборах, это прежде всего именно этот сбор информации, потому что у нас в дальнейшем еще 5 матчей и все ближе и ближе к уже официальным матчам нам придется делать определенные выводы относительно и построения состава, и относительно этих деталей, моментов индивидуальных в первую очередь, и решений индивидуальных, которые мы принимаем в определенные моменты. Сегодня конкретно, если говорить, например, о первом тайме, то, опять же, одно решение не поджать соперника, дало ему возможность найти момент для обострения, которым они пользовались. После этого у нас было достаточное количество обострений, которые не завершились взятием ворот, к сожалению. И так же было достаточно возможностей, где можно было обострять или распорядиться мячом лучше, но это вопрос индивидуальных решений. Ощутимо, что нам физически трудно выдержать и тайм, что не является чем-то удивительным. Вопрос соперника не беспокоил совсем. Мы не разбирали, не следили, к сопернику не готовились. У нас был весь фокус, весь акцент на том, что мы хотим делать. Пока будут мешать эти физические кондиции, они будут мешать, мы должны это принять. Но я думаю, что мы приближаемся к тому, чтобы 45-60 минут мы уже все же навязывали свою игру. Когда мы доберемся до этого момента, я все равно буду ожидать лучшего принятия решений от определенных игроков. И это, в первую очередь, в интересах самих игроков, потому что играть уже потом в официальных матчах хочет каждый.

– Если абстрагироваться от счета, какой тайм вам больше понравился?

– Ну, откровенно, была разница. Группа, которая вышла в первом тайме, чувствовалась более свежей, по моему мнению, и смогла этот тайм провести более ровно. С точки зрения игры, так же думаю, что у нас первый тайм был более целостный, потому что нам удавалось создавать. Ну, опять же, не завершать, к сожалению, но создавать эпизоды, создавать возможности для обострений и т.д., и обострений у наших ворот было не так много. Во втором тайме как будто вошли в игру лучше, потому что в первые минуте адаптировались к структуре соперника и к прессингу. Во втором тайме вошли в игру лучше, но, опять же, слишком много было решений уже на трети соперника, когда желательно и надо быть смелее, надо обострять, надо подавать, надо бить, надо брать на себя ответственность. И вместо того, чтобы возвращаться к середине поля, к нашей трети. Вот этим мы иногда злоупотребляем и можем на контрасте взять даже второй отбились от их атаки. Мгновенно, без сомнения, снова мяч возвращается в площадку. А там уже будет, что будет. И вот эти моменты, которые больше связаны уже с индивидуальными внутренними сомнениями, нам надо в дальнейшем настойчиво требовать, чтобы наше цельное направление были ворота соперника. Во всех моментах игры. Можем или нет, дальше уже выбираем непосредственно в моменте. Но очень много эпизодов, где мы могли продвигать мяч, мы все равно принимаем решение возвращаться назад. Эти решения, так или иначе, будут влиять на выбор состава, на тот или иной матч. Это нормально. И даже сейчас в товарищеских матчах так же будем приближаться к официальным. Так же будем думать, как распределять игровое время между игроками.

– В первом спарринге против «Лехии» Борис Крушинский был как левый вингер. Сегодня он ниже, он уже как левый защитник. Вы ищете ему позицию?

– Нет, на самом деле сегодня у нас был номинально один левый защитник доступен – Богдан Михайличенко. Поэтому на второй тайм нам пришлось сделать выбор между Борей и Сашей Назаренко. И они по очереди определенную часть второго тайма провели на этой позиции. Сейчас у нас сложилась такая ситуация, которая должна решиться со временем. И опять же вернемся к тому, что каждый игрок будет играть в той позиции, которая надо. Но пока, еще в матче с «Шахтером», Боря себя проявил очень-очень прилично в качестве вингера. И сейчас мы думаем, что возможно эта позиция будет та, на которой он сможет быть эффективным. И он уже это доказывал и в тренировках так же это доказывает. Но по поводу позиции левого защитника, это сегодня было вынужденно.

– И последнее, как вам новички? Кого можете выделить среди тех, кто сыграл?

– Сегодня я рад, что, проведя не так много времени с нами, вышел в старте Батиста. Опять же, он сейчас немного от группы отстает, может не немного, а на несколько недель отстает от группы с точки зрения физической подготовки. Но, опять же, я рад, что он сегодня вышел, свое время сыграл и ту интенсивность, которая заставляла соперника ошибаться, они ошибались в первом тайме много за счет, из-за того, что мы пересиживали, он так же принимал в этом участие. Томер адаптируется. Сейчас ему надо чуть больше чувствовать момент, когда отдавать передачу в направлении ворот соперника, когда больше искать передачу диагонально, когда бить поворот. Так же, как я говорил, Офек Битон сегодня не сыграл, к сожалению, небольшие повреждения, поэтому мы его поберегли. Саша Андриевский так же после первых недель таких достаточно тяжелых адаптируется. В игре сегодня был очень активным и позиционно улучшил, больше играет с нашими требованиями. И Анди так же, по моему мнению, сейчас у меня на данный момент вопросов нет. Они интегрируются, и это нормальный процесс для них. Очень-очень будет сильно влиять на их интеграцию, то, что демонстрируют, и что навязывают, и во что верят уже те, кто здесь были определенное время.