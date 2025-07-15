Португалия15 июля 2025, 19:59 | Обновлено 15 июля 2025, 20:02
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ВИДЕО. Впервые сыграл. Трубин попробовал свои силы в другом виде спорта
Анатолий провел свободное время, играя в падел
15 июля 2025, 19:59 | Обновлено 15 июля 2025, 20:02
342
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23-летний вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал в социальной сети Instagram видео, на котором играет в ракетковый вид спорта – падель.
Голкипер впервые в жизни попробовал себя в паделе и получил множество положительных эмоций.
«Иногда, чтобы отдохнуть, не нужно останавливаться – достаточно просто сменить ритм», – написал Трубин.
Ранее сообщалось, что «Бенфика» выставила Анатолия на трансферный рынок после КЧМ.
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