Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Впервые сыграл. Трубин попробовал свои силы в другом виде спорта
Португалия
15 июля 2025, 19:59 | Обновлено 15 июля 2025, 20:02
342
0

ВИДЕО. Впервые сыграл. Трубин попробовал свои силы в другом виде спорта

Анатолий провел свободное время, играя в падел

15 июля 2025, 19:59 | Обновлено 15 июля 2025, 20:02
342
0
ВИДЕО. Впервые сыграл. Трубин попробовал свои силы в другом виде спорта
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

23-летний вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал в социальной сети Instagram видео, на котором играет в ракетковый вид спорта – падель.

Голкипер впервые в жизни попробовал себя в паделе и получил множество положительных эмоций.

«Иногда, чтобы отдохнуть, не нужно останавливаться – достаточно просто сменить ритм», – написал Трубин.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» выставила Анатолия на трансферный рынок после КЧМ.

По теме:
ФОТО. Каррерас был презентован в качестве игрока Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новичка. Это снова защитник
Челси забил наибольшее количество голов на КЧМ
Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу Бенфика видео падель
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15 июля 2025, 20:12 1
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Футбол | 15 июля 2025, 08:58 11
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ

На Андрея нацелился «Вильярреал»

Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Футбол | 15.07.2025, 07:36
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
Футбол | 15.07.2025, 15:49
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Бокс | 15.07.2025, 05:45
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
14.07.2025, 08:52 1
Бокс
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
14.07.2025, 13:02
Футбол
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
14.07.2025, 19:07 2
Бокс
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
14.07.2025, 23:36
Футбол
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 75
Футбол
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
14.07.2025, 06:18 2
Бокс
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
14.07.2025, 18:59 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем