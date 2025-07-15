ВИДЕО. Впервые сыграл. Трубин попробовал свои силы в другом виде спорта

23-летний вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал в социальной сети Instagram видео, на котором играет в ракетковый вид спорта – падель.

Голкипер впервые в жизни попробовал себя в паделе и получил множество положительных эмоций.

«Иногда, чтобы отдохнуть, не нужно останавливаться – достаточно просто сменить ритм», – написал Трубин.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» выставила Анатолия на трансферный рынок после КЧМ.