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Лига чемпионов
16 июля 2025, 01:05 | Обновлено 16 июля 2025, 01:14
67
0

Стало известно, в какие даты Динамо сыграет в ЛЧ с Хамрун Спартанс

Поединки 2-го раунда квалификации пройдут 22 и 29 июля

16 июля 2025, 01:05 | Обновлено 16 июля 2025, 01:14
67
0
Стало известно, в какие даты Динамо сыграет в ЛЧ с Хамрун Спартанс
ФК Динамо

Киевское «Динамо» получило соперника во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

Оппонентом столичного клуба стал представитель Мальты – «Хамрун Спартанс».

В первом раунде мальтийский клуб сотворил неожиданную сенсацию, выбив литовский «Жальгирис».

После поражения 0:2 в первой игре «Хамрун» взял реванш в ответном матче – 2:0, а в драматичной серии пенальти победил со счетом 11:10.

Матчи второго квалификационного раунда (Q2) Лиги чемпионов состоятся 22 и 29 июля.

Первую игру «Динамо» проведет на выезде, а ответный матч – на условно домашней арене.

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Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс даты и время матчей
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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