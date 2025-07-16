Стало известно, в какие даты Динамо сыграет в ЛЧ с Хамрун Спартанс

Киевское «Динамо» получило соперника во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

Оппонентом столичного клуба стал представитель Мальты – «Хамрун Спартанс».

В первом раунде мальтийский клуб сотворил неожиданную сенсацию, выбив литовский «Жальгирис».

После поражения 0:2 в первой игре «Хамрун» взял реванш в ответном матче – 2:0, а в драматичной серии пенальти победил со счетом 11:10.

Матчи второго квалификационного раунда (Q2) Лиги чемпионов состоятся 22 и 29 июля.

Первую игру «Динамо» проведет на выезде, а ответный матч – на условно домашней арене.