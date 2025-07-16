ФОТО. Бывшая девушка Бекхэма заигрывает со звездой Челси

Талия Сторм поддержала Коула Палмера перед финалом клубного чемпионата мира с ПСЖ.

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма обратилась к звезде «Челси» со словами поддержки.

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Палмер ответил дублем и голевой передачей — 3:0 в пользу лондонцев.

Модель позировала в футболке «Челси» на улицах Лондона с подписью: «Мы верим в Коула Палмера».

Ранее она публиковала фото со «Стэмфорд Бридж» и встречалась с экс-игроком клуба Харви Вейлом.