13 июля прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025. Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.

Поединок посетил президент УАФ Андрей Шевченко. На мероприятии легенда украинского футбола встретился с легендами футбола. В своем Инстаграме Андрей Николаевич обнародовал совместное фото с Марко Матерацци, на снимке также присутствуют Иван Кордоба и президент ФИФА Джанни Инфантино.

В 2024 году Матерацци опозорился на весь мир, приехав в россию, где он принял участие в футбольной телепередаче.