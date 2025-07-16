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  4. Шевченко опубликовал фото с известным футболистом, который продался россии
Клубный чемпионат мира
16 июля 2025, 00:56 |
382
2

Шевченко опубликовал фото с известным футболистом, который продался россии

Андрей Николаевич посетил финал клубного КЧМ-2025

16 июля 2025, 00:56 |
382
2
Шевченко опубликовал фото с известным футболистом, который продался россии
УАФ. Андрей Шевченко

13 июля прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025. Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.

Поединок посетил президент УАФ Андрей Шевченко. На мероприятии легенда украинского футбола встретился с легендами футбола. В своем Инстаграме Андрей Николаевич обнародовал совместное фото с Марко Матерацци, на снимке также присутствуют Иван Кордоба и президент ФИФА Джанни Инфантино.

В 2024 году Матерацци опозорился на весь мир, приехав в россию, где он принял участие в футбольной телепередаче.

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фото российско-украинская война Марко Матерацци Андрей Шевченко клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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Vanil10
Нічого дивного, Шева реально тупий в багатьох відносинах, шоу-мен(((
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+3
Demid Romanchik
Тупиздню не сказали,что низя
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+1
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