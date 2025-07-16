Шевченко опубликовал фото с известным футболистом, который продался россии
Андрей Николаевич посетил финал клубного КЧМ-2025
13 июля прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025. Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.
Поединок посетил президент УАФ Андрей Шевченко. На мероприятии легенда украинского футбола встретился с легендами футбола. В своем Инстаграме Андрей Николаевич обнародовал совместное фото с Марко Матерацци, на снимке также присутствуют Иван Кордоба и президент ФИФА Джанни Инфантино.
В 2024 году Матерацци опозорился на весь мир, приехав в россию, где он принял участие в футбольной телепередаче.
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