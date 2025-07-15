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Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.07.2025 18:00 - : -
Осиек
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 июля 2025, 21:23 | Обновлено 15 июля 2025, 21:27
289
0

Динамо – Осиек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

15 июля 2025, 21:23 | Обновлено 15 июля 2025, 21:27
289
0
Динамо – Осиек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

16 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Осиек из Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии. 15 июля столичная команда провела спарринг с клубом Корвинул из Румынии (0:0).

Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов (24 и 31 июля).

Динамо – Осиек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Осиек
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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