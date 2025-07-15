Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

16 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Осиек из Хорватии.

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Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии. 15 июля столичная команда провела спарринг с клубом Корвинул из Румынии (0:0).

Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов (24 и 31 июля).

Динамо – Осиек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция