Динамо – Осиек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
16 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Осиек из Хорватии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии. 15 июля столичная команда провела спарринг с клубом Корвинул из Румынии (0:0).
Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов (24 и 31 июля).
Динамо – Осиек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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