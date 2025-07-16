ВИДЕО. Издалека в девятку. Как Хамрун Спартанс забил супергол Жальгирису

Красивейший гол забил игрок мальтийского клуба «Хамрун Спартанс» Джозеф Мбонг в ворота литовского «Жальгириса».

В серии пенальти определен соперник киевского Динамо в квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26.

«Хамрун Спартанс» сумел сделать камбэк в ответном матче против литовского «Жальгириса».

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После гостевого поражения в первой игре (0:2) команда из Мальты дома победила со счетом 2:0 и сравняла счет по сумме двух матчей (2:2).

Серинь Тиун открыл счет на 35-й минуте, а спустя еще 6 минут Джозеф Мбонг забил второй гол красивейшим ударом в девятку издалека.

В затяжной серии пенальти «Хамрун Спартанс» переиграл «Жальгирис» (пен. 11:10) и вышел в Q2 ЛЧ. Для определения победителя пришлось исполнить по 14 ударов!

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Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q1. Ответный матч. 15 июля 2025. Та-Кали (Мальта)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Жальгирис (Литва) – 2:0, пен. 11:10 (первый матч – 0:2)

Голы: Тиун, 35, Мбонг, 41

ВИДЕО. Гол-шедевр. Второй мяч Хамрун Спартанс

pic.twitter.com/BWDWM902O3 — Le Football en VOD LXXV (@LeLxxv9258) July 15, 2025

Видео голов и обзор матча