Черкасский ЛНЗ определился с одним из трех потенциальных новичков

Как стало известно Sport.ua, на просмотре в черкасском ЛНЗ уже продолжительное время находятся три игрока

Это вратарь Дмитрий Ледвий из «Руха», защитник Ярослав Кисиль из «Черноморца» и полузащитник Олег Горин, бывший одноклубник голкипера.

Ближе всех к переезду в Черкассы – Дмитрий Ледвий. Его возможности хорошо известны наставнику ЛНЗ Виталию Пономареву по предыдущей совместной работе в клубе «Рух».

Сейчас переговоры между клубами вышли на финишную прямую, уточняется сумма компенсации.

У Кисиля и Горина в июле еще есть шанс в четырех спаррингах доказать, что они нужны ЛНЗ. Очередной контрольный матч черкасская команда проведет с «Колосом» 19 июля.