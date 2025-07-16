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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 00:55 | Обновлено 16 июля 2025, 01:02
116
0

Черкасский ЛНЗ определился с одним из трех потенциальных новичков

Ближе других к подписанию контракта – Дмитрий Ледвий

16 июля 2025, 00:55 | Обновлено 16 июля 2025, 01:02
116
0
Черкасский ЛНЗ определился с одним из трех потенциальных новичков
ФК Рух. Дмитрий Ледвий

Как стало известно Sport.ua, на просмотре в черкасском ЛНЗ уже продолжительное время находятся три игрока

Это вратарь Дмитрий Ледвий из «Руха», защитник Ярослав Кисиль из «Черноморца» и полузащитник Олег Горин, бывший одноклубник голкипера.

Ближе всех к переезду в Черкассы – Дмитрий Ледвий. Его возможности хорошо известны наставнику ЛНЗ Виталию Пономареву по предыдущей совместной работе в клубе «Рух».

Сейчас переговоры между клубами вышли на финишную прямую, уточняется сумма компенсации.

У Кисиля и Горина в июле еще есть шанс в четырех спаррингах доказать, что они нужны ЛНЗ. Очередной контрольный матч черкасская команда проведет с «Колосом» 19 июля.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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