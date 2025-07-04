Будет скандал? Рух недоволен возможным переходом одного из игроков в ЛНЗ

Львовский «Рух» максимально использовал переход уже бывшего главного тренера Виталия Пономарева в ЛНЗ. Ведь было очевидно, что новый руководитель будет пытаться усилить ряды ЛНЗ своими львовскими подопечными.

По имеющейся информации, «Рух» продал в ЛНЗ защитника Романа Дидыка за миллион евро, полузащитника Артура Рябова – за 200 тысяч, а юного вратаря Маркияна Бакуса – за 50 тысяч.

Сейчас в розыске ЛНЗ находятся еще два игрока «Руха». Вратарь Дмитрий Ледвий связан контрактом до 31 декабря 2026 года и в случае успешных переговоров черкасчанам также придется серьезно раскошелиться.

В то же время, как стало известно Sport.ua, несколько иная ситуация сложилась с защитником Олегом Гориным. По обоюдному согласию сторон было расторгнуто соглашение после заверений Горина, что он продолжит карьеру в одном из польских клубов. И неожиданно появился в статусе свободного агента в тренировочном лагере конкурента львовян в УПЛ – ЛНЗ. Конечно, это не понравилось представителям «Руха» и, видимо, здесь тоже не обойдется без компенсации, если защитник все-таки останется в Черкассах.

Ранее мы сообщали, что защитник, покинувший «Рух», находится на просмотре в ЛНЗ.