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  4. Будет скандал? Рух недоволен возможным переходом одного из игроков в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 13:27 | Обновлено 04 июля 2025, 14:33
1627
1

Будет скандал? Рух недоволен возможным переходом одного из игроков в ЛНЗ

«Рух» уже хорошо заработал на переходе Пономарева в ЛНЗ

04 июля 2025, 13:27 | Обновлено 04 июля 2025, 14:33
1627
1
Будет скандал? Рух недоволен возможным переходом одного из игроков в ЛНЗ
ФК Рух. Олег Горин

Львовский «Рух» максимально использовал переход уже бывшего главного тренера Виталия Пономарева в ЛНЗ. Ведь было очевидно, что новый руководитель будет пытаться усилить ряды ЛНЗ своими львовскими подопечными.

По имеющейся информации, «Рух» продал в ЛНЗ защитника Романа Дидыка за миллион евро, полузащитника Артура Рябова – за 200 тысяч, а юного вратаря Маркияна Бакуса – за 50 тысяч.

Сейчас в розыске ЛНЗ находятся еще два игрока «Руха». Вратарь Дмитрий Ледвий связан контрактом до 31 декабря 2026 года и в случае успешных переговоров черкасчанам также придется серьезно раскошелиться.

В то же время, как стало известно Sport.ua, несколько иная ситуация сложилась с защитником Олегом Гориным. По обоюдному согласию сторон было расторгнуто соглашение после заверений Горина, что он продолжит карьеру в одном из польских клубов. И неожиданно появился в статусе свободного агента в тренировочном лагере конкурента львовян в УПЛ – ЛНЗ. Конечно, это не понравилось представителям «Руха» и, видимо, здесь тоже не обойдется без компенсации, если защитник все-таки останется в Черкассах.

Ранее мы сообщали, что защитник, покинувший «Рух», находится на просмотре в ЛНЗ.

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Олег Горин Дмитрий Ледвий Виталий Пономарев Рух Львов ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта свободный агент инсайд Роман Дидык Артур Рябов Маркиян Бакус финансы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Andromed
ну львівську команду можна зрозуміти, якщо була усна домовленість то не гарно її порушувати
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