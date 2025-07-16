Хаби Алонсо выбрал нападающего для Реала на следующий сезон

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо выбрал нападающего на следующий сезон.

По информации испанских СМИ, Алонсо решил оставить в клубе Гонасало Гарсию на следующий сезон, испанец поразил своей игрой боссов «бланкос» на КЧМ-2025, где стал лучшим бомбардиром клуба.

Места в команде не нашлось для Эндрика, который с большой вероятностью будет отдан в аренду, хотя клуб рассматривает и полноценный трансфер.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.