Хаби Алонсо выбрал нападающего для Реала на следующий сезон
Выбор был между Гонсало Гарсией и Эндирком
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо выбрал нападающего на следующий сезон.
По информации испанских СМИ, Алонсо решил оставить в клубе Гонасало Гарсию на следующий сезон, испанец поразил своей игрой боссов «бланкос» на КЧМ-2025, где стал лучшим бомбардиром клуба.
Места в команде не нашлось для Эндрика, который с большой вероятностью будет отдан в аренду, хотя клуб рассматривает и полноценный трансфер.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.
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