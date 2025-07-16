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  4. Хаби Алонсо выбрал нападающего для Реала на следующий сезон
Испания
16 июля 2025, 02:45 |
56
0

Хаби Алонсо выбрал нападающего для Реала на следующий сезон

Выбор был между Гонсало Гарсией и Эндирком

16 июля 2025, 02:45 |
56
0
Хаби Алонсо выбрал нападающего для Реала на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо выбрал нападающего на следующий сезон.

По информации испанских СМИ, Алонсо решил оставить в клубе Гонасало Гарсию на следующий сезон, испанец поразил своей игрой боссов «бланкос» на КЧМ-2025, где стал лучшим бомбардиром клуба.

Места в команде не нашлось для Эндрика, который с большой вероятностью будет отдан в аренду, хотя клуб рассматривает и полноценный трансфер.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

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Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Гонсало Гарсия Эндрик
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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