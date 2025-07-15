ВИДЕО. Шахтер показал подготовку к ответному матчу с Ильвесом
17 июля в 18:00 по киевскому времени определится победитель этого поединка
17 июля в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет на выезде против финского «Ильвеса».
После первого матча горняки имеют солидное преимущество в шесть мячей.
Несмотря на комфортное преимущество, команда ответственно готовится к матчу.
«Горняки» продолжают находиться в словенском Брдо, где проходит тренировочный сбор.
Сейчас вся команда находится в хорошем настроении и уже привыкла к тренировочному процессу нового наставника – Арды Турана.
Напомним, что в первом матче «Шахтер» одержал уверенную победу со счетом 6:0.
👊 Це тиждень Ліги Європи! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 15, 2025
👀 Стежте за приготуваннями «Шахтаря» до матчу-відповіді Ліги Європи з «Ільвесом» 🇫🇮#Shakhtar #UEL #ІльвесШахтар pic.twitter.com/Y7XqkX4o69
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