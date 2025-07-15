ВИДЕО. Шахтер показал подготовку к ответному матчу с Ильвесом

17 июля в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет на выезде против финского «Ильвеса».

После первого матча горняки имеют солидное преимущество в шесть мячей.

Несмотря на комфортное преимущество, команда ответственно готовится к матчу.

«Горняки» продолжают находиться в словенском Брдо, где проходит тренировочный сбор.

Сейчас вся команда находится в хорошем настроении и уже привыкла к тренировочному процессу нового наставника – Арды Турана.

Напомним, что в первом матче «Шахтер» одержал уверенную победу со счетом 6:0.