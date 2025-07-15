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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 16:51 | Обновлено 15 июля 2025, 16:52
197
1

ВИДЕО. Шахтер показал подготовку к ответному матчу с Ильвесом

17 июля в 18:00 по киевскому времени определится победитель этого поединка

15 июля 2025, 16:51 | Обновлено 15 июля 2025, 16:52
197
1
ВИДЕО. Шахтер показал подготовку к ответному матчу с Ильвесом
ФК Шахтер

17 июля в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет на выезде против финского «Ильвеса».

После первого матча горняки имеют солидное преимущество в шесть мячей.

Несмотря на комфортное преимущество, команда ответственно готовится к матчу.

«Горняки» продолжают находиться в словенском Брдо, где проходит тренировочный сбор.

Сейчас вся команда находится в хорошем настроении и уже привыкла к тренировочному процессу нового наставника – Арды Турана.

Напомним, что в первом матче «Шахтер» одержал уверенную победу со счетом 6:0.

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Ильвес - Шахтер Шахтер Донецк Лига Европы учебно-тренировочные сборы Ильвес Тампере видео тренировка Арда Туран
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Ivan Oleksandrov
Цікаво, коли ми позбавимося русізмів у мові? В Фінський мові не має м'якого Л і правильно було б писати назву клубу з Тампере Ілвес. 
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