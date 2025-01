Хочет домой. Опытный защитник Ювентуса может вернуться в Бразилию

Бразильский защитник «Ювентуса», ранее бывший капитаном клуба, Данило принял решение вернуться к чемпионату Бразилии.

Руководство туринского клуба не рассчитывает на игрока, потому 33-летний футболист вынужден искать новый коллектив.

Услугами футболиста заинтересовался два клуба из Бразилии: «Фламего» и «Сантос», за который Данило выступал в юности. Интересно, что вторые уже сделали первое предложение защитнику.

В нынешнем сезоне спортсмен провел 16 матчей во всех турнирах, оформив всего одну голевую передачу. На сегодняшний день Данило находится вне команды, поскольку представители «Ювентуса» желают избавиться от игрока.

🚨🇧🇷 Danilo has decided to return to Brazil as next step for his career after Juventus.



Flamengo are leading the race to bring him back to Brazil, Santos also made an approach. pic.twitter.com/XVRKmsPIIH