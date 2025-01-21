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Италия
21 января 2025, 22:59 | Обновлено 21 января 2025, 23:04
299
0

Хочет домой. Опытный защитник Ювентуса может вернуться в Бразилию

Данило больше не будет играть за туринский клуб

21 января 2025, 22:59 | Обновлено 21 января 2025, 23:04
299
0
Хочет домой. Опытный защитник Ювентуса может вернуться в Бразилию
IMAGO. Данило

Бразильский защитник «Ювентуса», ранее бывший капитаном клуба, Данило принял решение вернуться к чемпионату Бразилии.

Руководство туринского клуба не рассчитывает на игрока, потому 33-летний футболист вынужден искать новый коллектив.

Услугами футболиста заинтересовался два клуба из Бразилии: «Фламего» и «Сантос», за который Данило выступал в юности. Интересно, что вторые уже сделали первое предложение защитнику.

В нынешнем сезоне спортсмен провел 16 матчей во всех турнирах, оформив всего одну голевую передачу. На сегодняшний день Данило находится вне команды, поскольку представители «Ювентуса» желают избавиться от игрока.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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