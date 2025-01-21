Хочет домой. Опытный защитник Ювентуса может вернуться в Бразилию
Данило больше не будет играть за туринский клуб
Бразильский защитник «Ювентуса», ранее бывший капитаном клуба, Данило принял решение вернуться к чемпионату Бразилии.
Руководство туринского клуба не рассчитывает на игрока, потому 33-летний футболист вынужден искать новый коллектив.
Услугами футболиста заинтересовался два клуба из Бразилии: «Фламего» и «Сантос», за который Данило выступал в юности. Интересно, что вторые уже сделали первое предложение защитнику.
В нынешнем сезоне спортсмен провел 16 матчей во всех турнирах, оформив всего одну голевую передачу. На сегодняшний день Данило находится вне команды, поскольку представители «Ювентуса» желают избавиться от игрока.
🚨🇧🇷 Danilo has decided to return to Brazil as next step for his career after Juventus.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2025
Flamengo are leading the race to bring him back to Brazil, Santos also made an approach. pic.twitter.com/XVRKmsPIIH
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