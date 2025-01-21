Хочет домой. Опытный защитник Ювентуса может вернуться в Бразилию

Бразильский защитник «Ювентуса», ранее бывший капитаном клуба, Данило принял решение вернуться к чемпионату Бразилии.

Руководство туринского клуба не рассчитывает на игрока, потому 33-летний футболист вынужден искать новый коллектив.

Услугами футболиста заинтересовался два клуба из Бразилии: «Фламего» и «Сантос», за который Данило выступал в юности. Интересно, что вторые уже сделали первое предложение защитнику.

В нынешнем сезоне спортсмен провел 16 матчей во всех турнирах, оформив всего одну голевую передачу. На сегодняшний день Данило находится вне команды, поскольку представители «Ювентуса» желают избавиться от игрока.